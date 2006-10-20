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Опять измена?

2 мюля в Ташкенте «людьми в штатском» арестован 68-летний подполковник в отставке Владимир Калошин – об этом сообщила его дочь, гражданка России, узнавшая об аресте от соседей. Жена В. Калошина в момент ареста находилась в отпуске за пределами Узбекистана. Нанятый семьей арестованного адвокат обещал в понедельник сообщить, в чем подозревают военного пенсионера, но есть основания предполагать, что в государственной измене (ст.157 УК). Дело в том, что родственники подполковника живут в США и в России. Этого, как показывает практика, для обвинения в госизмене может быть более чем достаточно.

Владимир Калошин - выпускник Ташкентского военного общевойскового командного Краснознаменного училища (ТВОККУ). Окончив его с отличием, получил назначение в Термез. Затем – служба в Забайкальском военном округе (ЗабВО), Южная группа советских войск (Венгрия), вновь ЗабВО, где его и застал распад СССР. Вернулся в Узбекистан, но уже не в войска, а в газету Туркестанского военного округа «Фрунзевец», позже трансформировавшуюся в «Ватанпарвар». Инвалид второй группы (бронхиальная астма) работал в ней и после выхода на пенсию, вплоть до ареста, поскольку больше некому было готовить тексты на русском языке.

В 2000 году В. Калошина наградили медалью «Шухрат», в 2005-м его фамилия фигурировала в перечне разработчиков Концепции национальной безопасности Узбекистана.

В связи с арестом пенсионера, приблизившегося к семидесятилетнему рубежу, вспоминается сфабрикованное СНБ уголовное дело в отношении десяти офицеров и двух генералов Вооруженных сил Узбекистана, о котором мы неоднократно писали. 26 августа 2010 года Военный суд приговорил группу защитников Родины к длительным срокам лишения свободы за государственную измену и разглашение государственной тайны. Признательные показания у подследственных выбивали ногами лично начальник особого отдела Восточного военного округа, куратор особого отдела того же округа и другие чекисты. Их имена-фамилии и звания редакции известны. В ход шло всё. К примеру, в обвинительном заключении фигурировал секретный документ, якобы изъятый при обыске дома у одного из фигурантов, но в описи изъятого документа не значилось.

Несмотря на многочисленные обращения осужденных в Генеральную прокуратуру Узбекистана (периода И. Абдуллаева и О. Мурадова), фактами доказывающих абсурдность обвинения и приговора, дело до сего дня не пересмотрено.

Почему? Потому что надо привлекать к уголовной ответственности тех, кто выбивал показания, кто закрывал на это глаза, кто ставил подпись под обвинительным заключением и провозглашал обвинительный приговор.

Да, кто-то из них уже уволился, но не пропал. К примеру, упомянутый начальник особого отдела, по его собственным словам, испортивший о подследственного три пары обуви, в прошлом году возглавлял народную приемную главы государства в одном из районов Ташкента. Другой костолом перешел на преподавательскую работу – сеет разумное и вечное. Третий переквалифицировался в адвокаты. Но есть те, кто получил повышение в звании и должности, не только сохранив себя в переименованной Службе, но и поднявшись в ней на более высокий уровень.

Наивно думать, что они изменились. Они – те же, и такие же.

На снимке: подполковник В. Калошин

Опять измена?


Сергей Ежков



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Просмотров: 4045     8 июля 2019


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