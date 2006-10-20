Опять измена?

2 мюля в Ташкенте «людьми в штатском» арестован 68-летний подполковник в
отставке Владимир Калошин – об этом сообщила его дочь, гражданка
России, узнавшая об аресте от соседей. Жена В. Калошина в момент ареста
находилась в отпуске за пределами Узбекистана. Нанятый семьей
арестованного адвокат обещал в понедельник сообщить, в чем подозревают
военного пенсионера, но есть основания предполагать, что в
государственной измене (ст.157 УК). Дело в том, что родственники
подполковника живут в США и в России. Этого, как показывает практика,
для обвинения в госизмене может быть более чем достаточно.
Владимир
Калошин - выпускник Ташкентского военного общевойскового командного
Краснознаменного училища (ТВОККУ). Окончив его с отличием, получил
назначение в Термез. Затем – служба в Забайкальском военном округе
(ЗабВО), Южная группа советских войск (Венгрия), вновь ЗабВО, где его и
застал распад СССР. Вернулся в Узбекистан, но уже не в войска, а в
газету Туркестанского военного округа «Фрунзевец», позже
трансформировавшуюся в «Ватанпарвар». Инвалид второй группы
(бронхиальная астма) работал в ней и после выхода на пенсию, вплоть до
ареста, поскольку больше некому было готовить тексты на русском языке.
В
2000 году В. Калошина наградили медалью «Шухрат», в 2005-м его фамилия
фигурировала в перечне разработчиков Концепции национальной безопасности
Узбекистана.
В связи с арестом пенсионера, приблизившегося к
семидесятилетнему рубежу, вспоминается сфабрикованное СНБ уголовное дело
в отношении десяти офицеров и двух генералов Вооруженных сил
Узбекистана, о котором мы неоднократно писали. 26 августа 2010 года
Военный суд приговорил группу защитников Родины к длительным срокам
лишения свободы за государственную измену и разглашение государственной
тайны. Признательные показания у подследственных выбивали ногами лично
начальник особого отдела Восточного военного округа, куратор особого
отдела того же округа и другие чекисты. Их имена-фамилии и звания
редакции известны. В ход шло всё. К примеру, в обвинительном заключении
фигурировал секретный документ, якобы изъятый при обыске дома у одного
из фигурантов, но в описи изъятого документа не значилось.
Несмотря
на многочисленные обращения осужденных в Генеральную прокуратуру
Узбекистана (периода И. Абдуллаева и О. Мурадова), фактами доказывающих
абсурдность обвинения и приговора, дело до сего дня не пересмотрено.
Почему?
Потому что надо привлекать к уголовной ответственности тех, кто выбивал
показания, кто закрывал на это глаза, кто ставил подпись под
обвинительным заключением и провозглашал обвинительный приговор.
Да,
кто-то из них уже уволился, но не пропал. К примеру, упомянутый
начальник особого отдела, по его собственным словам, испортивший о
подследственного три пары обуви, в прошлом году возглавлял народную
приемную главы государства в одном из районов Ташкента. Другой костолом
перешел на преподавательскую работу – сеет разумное и вечное. Третий
переквалифицировался в адвокаты. Но есть те, кто получил повышение в
звании и должности, не только сохранив себя в переименованной Службе, но
и поднявшись в ней на более высокий уровень.
Наивно думать, что они изменились. Они – те же, и такие же.
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