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Олимпийский скандал

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует принять меры в отношении своего функционера и бывшего президента АИБА Чинг Коу Ву. Необходимо сказать, что с лета 2017 года, когда члены исполкома АИБА отправили его в отставку за многочисленные нарушения, МОК последовательно защищал Ву, даже не приостановив его членство в комитете. И это, несмотря на факты, подтверждающие, что именно он был ответственен за бедственное положение АИБА.

Сегодня, похоже, МОК понял, что истинным виновником ситуации, сложившейся в АИБА был именно Чинг Коу Ву, а не узбекский бизнесмен Гафур Рахимов, которого долго и старательно пытались сделать крайним.

Косвенным подтверждением изложенного можно считать статью американского издания Around the rings, одного из наиболее авторитетных, освещающих деятельность МОК. Издание высказывает предположение, что Ву может быть наказан соответствующим решением комиссии МОК по этике.

Являясь членом МОК с 1988 года, Ву был избран в 2006 году в АИБА для проведения реформ. На тот момент федерация олимпийского бокса годами была окружена судейскими скандалами, неумелым руководством и конфликтами интересов.  Однако надежд избранный не оправдал. Именно Ву, полагает издание, возможно, стоял за сомнительными сделками, которые и вели АИБА к банкротству.

«Если Ву назначат ответственным за проблемы АИБА, у МОК будет сложный выбор относительно того, какую цену Ву придется за это заплатить», - пишет издание.

Стоит сказать, что и сам МОК сотрясают один скандал за другим, причем каждый сопровождается обвинениями в коррупции. Последний (на момент публикации) разразился на прошлой неделе, когда десятерых членов Международного олимпийского комитета, включая члена исполкома, обвинили в получении взяток от Бразилии за их голоса в поддержку проведения игр в Рио-де-Жанейро.

Олимпийский скандал


Соб. инф.



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Просмотров: 225     9 июля 2019



 
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