Отрасль уйдет в частные руки

9 июля президент Узбекистана подписал постановление , направленное на «финансовое оздоровление» нефтегазовой отрасли и совершенствование управления ею. Согласно заявленным целям, реорганизация отрасли должна способствовать стабильному обеспечению экономики энергоресурсами.

Реорганизация нефтегазового сектора экономики, предполагающая разделение уже существующих подразделений «Узбекнефтегаза» и «Узтрансгаза», будет проведена в рамках реализации Концепции развития отрасли до 2030 года.











В постановлении отмечено, что «при увеличении добычи природного газа за последние 20 лет на 8 процентов, объем его добычи отечественными предприятиями снизился на 29 процентов, подтвержденные запасы природного газа в 2008–2018 годах сократились на 4 процента, средний показатель замещения природных резервов природного газа за истекшие 5 лет составил около 70 процентов.В результате недостаточности финансовых средств и дефицита материально-технических ресурсов в 2017–2018 годах прирост добычи природного газа обеспечен лишь на 42 процента от прогнозных показателей.Устаревшая и непрозрачная система управления, совмещающая в себе регуляторные функции и коммерческую деятельность, препятствует внедрению на предприятиях нефтегазовой отрасли современного менеджмента, повышению их финансовой устойчивости и рентабельности».