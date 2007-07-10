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Отрасль уйдет в частные руки

9 июля президент Узбекистана подписал постановление, направленное на «финансовое оздоровление» нефтегазовой отрасли и совершенствование управления ею. Согласно заявленным целям, реорганизация отрасли должна способствовать стабильному обеспечению экономики энергоресурсами.

В постановлении отмечено, что «при увеличении добычи природного газа за последние 20 лет на 8 процентов, объем его добычи отечественными предприятиями снизился на 29 процентов, подтвержденные запасы природного газа в 2008–2018 годах сократились на 4 процента, средний показатель замещения природных резервов природного газа за истекшие 5 лет составил около 70 процентов.

В результате недостаточности финансовых средств и дефицита материально-технических ресурсов в 2017–2018 годах прирост добычи природного газа обеспечен лишь на 42 процента от прогнозных показателей.

Устаревшая и непрозрачная система управления, совмещающая в себе регуляторные функции и коммерческую деятельность, препятствует внедрению на предприятиях нефтегазовой отрасли современного менеджмента, повышению их финансовой устойчивости и рентабельности».

Реорганизация нефтегазового сектора экономики, предполагающая разделение уже существующих подразделений «Узбекнефтегаза» и «Узтрансгаза», будет проведена в рамках реализации Концепции развития отрасли до 2030 года.


Отрасль уйдет в частные руки


Соб. инф.



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Просмотров: 1977     10 июля 2019


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