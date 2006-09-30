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В шоколаде и с английским правом

В последнее время в Узбекистане чиновники все чаще стали проявлять активность, соревнуясь друг с другом в креативности, давая выход своей фантазии. Надо сказать, что и в наше время было много фантазий. Нам всю жизнь обещали светлое будущее - даже дисциплину специальную в институтах преподавали - научный коммунизм. Теперь нам обещают великое будущее. И, видимо, для достижения этой цели идеи сыплются, как из рога изобилия.

Так, недавно министр юстиции Узбекистана, находясь в Лондоне, решил порадовать жителей республики идеей внедрить английское право в отдельно взятой Навоийской свободной экономической зоне. Даже переговоры провел на эту тему.

Думаю, лукавит министр - бизнес доверяет английскому праву только, когда оно находится в руках английских судей. И крупный международный бизнес судится не где-то, а в Высоком королевском суде Лондона. Вряд ли он поедет судится в Карманинский район Навоийской области. Английское право, в основном, прецедентное, и если за основу брать прецеденты по решениям узбекских судов, то бизнесу может быть несладко. Если же за основу брать претенденты английских судов, то может быть жителям Навойинской области и повезет. В Англии всякие прецеденты были: бывало и головы вельможам отрубали, а вот прецедентов о принудительном сносе никогда не слышал. Вот и стоят по всей Англии трехсотлетние избушки с соломенными крышами, и никто их не сносит.

Что именно министр рассказал в Великобритании и какую инфраструктуру будут создавать для внедрения английского права - непонятно. Скорее всего, судей отправят на курсы английского языка, разумеется, в Англию. Хотя, думаю, легче и дешевле привезти оттуда судей, а заодно прикупить по импорту (благо еще пошлины не успели повысить) мантии и парики. Неплохо было бы провести переподготовку адвокатов и прокуроров. Хотя с прокурорами большая проблема - их снимают так часто, что они не успевают чему-либо выучиться.

Нужно будет заказать новые вывески на здания судов. Например, Навоийско-Английский экономический суд. Министру надо подумать, сколько законов Республики Узбекистан придется изменить, сколько соглашений подписать, чтобы решения этого суда признавали и исполняли. А может, для чистоты эксперимента внедрить в отдельно взятом районе и римское право (лично мне оно всегда нравилось), в другом районе - шариатское, в третьем - телефонное право с использованием высоких технологий.

Эксперименты – дело нужное.  В начале июня был презентован проект генплана «нового Ташкента». По проекту «новый» займет площадь в 20 тысяч гектаров на левом берегу реки Чирчик и в нем будет проживать до 2 миллионов человек. Фантастика. Правда, никто не пояснил, чем эти 2 миллиона будут заниматься, сколько стоит построить этот город счастья и где взять деньги на него. Любопытно, в какую сумму обошелся народу этот проект.

Впрочем, на вопрос, чем будут заниматься жители Ташкента хоким города Д. Артыкходжаев дал - он видит будущее столицы как центра интеллектуального труда. С его-то интеллектом…

Теперь понятно, почему почти тридцать последних лет ликвидировали в Ташкенте крупные заводы и фабрики. И снос жилых домов объясним – будем переселять в центр города интеллектуалов со всей страны.

Не отстает в креативе Министерство экономики и промышленности Узбекистана. Оно опубликовало проект концепции развития промышленности Узбекистана (ID-3417), а следом - концепции развития отдельных отраслей промышленности. Сам по себе проект достоин внимания. В нем, к примеру, отмечено, что доля высокотехнологичных отраслей в промышленности составляет 1,2 процента, а низко технологичных - 29,8 процента. Уровень износа основных средств, в основном оборудования, - от 46 до 90 процентов, низкий уровень локализации производства, отсутствие профессионально подготовленных кадров, собственного инжиниринга, собственных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок и технологий.

Однако, несмотря на плачевное состояние промышленности, во второй части проекта в качестве целевых показателей указаны просто фантастические темпы роста. Так, по легкой промышленности к 2025 году планируется увеличить объем производства в 5,5 раза и достичь 19,5 миллиардов сумов, экспорт изделий легкой промышленности увеличить в 7 раз - до 10 миллиардов долларов США (как можно из 19,5 миллиардов сумов выйти на экспорт 10 миллиардов долларов -  оставим на совести разработчиков проекта).

По фармацевтической промышленности отмечено, что рынок Узбекистана составляет 965 миллионов долларов США. Из них импортных медикаментов 6218 наименований на сумму 775 миллионов долларов 2025году будут производить внутри страны.

Производство минеральных удобрений должно увеличится в 2,2 раза. фосфорных удобрений - в 3,6 раза. Правда, скромно отмечено, что для достижения таких целей надо освоить 57 проектов на 12,3 миллиарда долларов. Без уточнения, где их взять.

В промышленности стройматериалов цифры еще более убедительны - производство обоев к 2025 году должно увеличиться аж в 47 раз, паркетных изделий в 19 раз, ДСП в 15 раз. Таких темпов развития не было даже в Китае периода «Большого скачка».

Судя по концепции развития ювелирной промышленности, Узбекистан станет мировым ювелирным центром. Если в 2018 году объем производства ювелирных изделий составил всего 810 килограммов, при этом на экспорт отправлено примерно 80 килограммов, то предусматривается увеличить объем производства в 27 раз - до 4, 7 тонны (что-то не в порядке с арифметикой в Минэкономпроме – должна выйти 21 тонна). Надо полагать, в ювелирных домах Тиффани и Картье уже наблюдается паника…

В общем, планов громадьё. А пока идет плавная, но стабильная девальвация национальной валюты. Также стабильно растет внешний долг (по 10 процентов в квартал). Он уже составляет почти 19 миллиардов долларов. Планируется повысить ввозные пошлины на ряд товаров широкого потребления, на обсуждении находится проект постановления об отмене государственного регулирования цен на формовой хлеб и медикаменты. Не за горами кратное повышение тарифов на электроэнергию и газ. Ведутся работы по изменению методики расчета кадастровой стоимости жилья.

Словом, все в шоколаде и с английским правом...

В шоколаде и с английским правом


Григорий Борисов, юрист



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Просмотров: 896     11 июля 2019


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