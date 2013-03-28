Когда опустеют матрацы

Трое малолетних детей из крайне бедной многодетной семьи, проживающей в райцентре Янгибазар (Ташкентская область) утонули в канале Карасу, проходящем через райцентр. Косвенной причиной тому, что дети остались без присмотра, авторы письма в редакцию называют массовый снос незаконных пристроек, захлестнувший этот населенный пункт, вынуждающий людей сутками самостоятельно устранять последствия сноса. Не до детей, когда ломают.





По свидетельству авторов письма, сейчас Янгибазар словно после бомбёжки вражеской артиллерией, и мало напоминает тихий провинциальный городок, каковым он всегда и считался. Картину ликвидации последствий артналёта дополняют солдаты Вооруженных сил Узбекистана, днями десантированные для вывоза строительного мусора, обрезки деревьев и прочих работ. Народ и армия - едины.





Однако обеспокоенность жителей вызывают не только снос пристроек к типовым двухэтажным жилым домам, но и намерение властей вынудить жителей этих домов взять кредиты на приобретение и установку пластиковых оконных рам. Похоже, пишут авторы, что администрации Юкори-Чирчикского района параллельно выполняет функции менеджеров по продажам компании Akfa Imzo. К тому же, решетки на первых этажах обещают разрешить только в том случае, если их установят внутри квартир...





Анализируя технологию организации массового строительства офисных и жилых зданий, характерную для нынешнего Узбекистана, эксперты приходят к выводу, что весь процесс базируется на отъеме трудовых накоплений населения и понуждении его кредитоваться в банках в виду крайней ограниченности накоплений.





К примеру, местные СМИ писали, что на периферии (Риштан, Ферганская область) за снесенный частный дом предоставляют компенсацию в размере 10 миллионов сумов ($1150). За эти деньги в лучшем случае можно построить легкий навес из б/у металлоконструкций. Значит, семья, лишенная единственного жилья, просто вынуждена достать из-под матраца накопленное на «черный день», взять банковский кредит, если не хватит, закупить на эти деньги строительные материалы, необходимые для возведения жилья, нанять строителей, а затем еще и оплатить государству кадастровые документы, подключение к электросетям, водопроводу, канализации и т.д.





То есть, утверждают эксперты, модернизация городов и весей страны непонятными строительными компаниями с почти нулевым уставным капиталом осуществляется не за счет инвестиций (это – миф), а на деньги населения Узбекистана. Принудительный отъём средств без прямых признаков принуждения.





Вопрос, что будет, когда опустеют матрацы и придёт пора платить по долгам...







