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Мир хижинам, война дворцам

Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов известил население страны о планах повсеместного введения в Ташкенте и частичного - в Самарканде, Бухаре и Джизаке так называемой базовой нормы потребления электроэнергии и природного газа в объеме 300 кВт/ч. и 250 кубометров на одного абонента (в период отопительного сезона для частных домов и квартир, отапливаемых в индивидуальном порядке, - 1000 кубометров). Расчеты в пределах базовой нормы будут вести по установленному тарифу, сверх нормы - с коэффициентом 1,2.

Обоснованность подобного решения министр подкрепил цифрами реального потребления электроэнергии и газа, согласно которым свыше 85 процентов населения укладывается в 90 кВт/ч. в месяц. Тем самым, он дал понять, что намерение власти скажется только на очень богатых гражданах, построивших дворцы.

Что сказать по этому поводу? Практика показывает, что богатые и так не платят. Контролеры их охраняемые дворцы за километр обходят. Введение повышающего коэффициента коснется каждого, у кого в квартире (доме) больше пяти лампочек, есть кондиционер, холодильник и электрический чайник. А с учетом того, что с централизованным отоплением в стране проблемы, зимой взвоют все жители перечисленных городов.

Отметим, что новацию с применением повышающего коэффициента за потребляемые сверх установленного норматива электроэнергию и природный газ власти Узбекистана позаимствовали в России. Здесь коэффициент предложили ввести еще несколько лет назад, но не ввели. То ли богатые воспротивились, то ли из опасений бунта бедных.

Мир хижинам, война дворцам


Соб. инф.



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Просмотров: 2049     12 июля 2019


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