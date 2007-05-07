Китайское счастье

12 июля председатель правления НХК «Узбекнефтегаз» Баходыр Сидиков подтвердил намерения Узбекистана и далее содействовать развитию экономики Китая путем увеличения поставок в эту страну природного газа.

Судя по рапорту главы компании, в 2019 году Узбекистан намерен экспортировать 15 млрд кубометров газа, притом, что собственную энергетику и промышленность эта страна готовится перевести на уголь, который к тому же придётся импортировать.









Согласно заявлению председателя правления, общий объем экспорта природного газа в прошлом году составил 13 млрд кубометров, из которых 8 млрд пришлось на КНР, 4,5 – на Россию и оставшееся - на страны Средней Азии и Казахстан. Общий объем добытого газа составляет в Узбекистане 61 млрд кубометров.