Возрастут налоги, штрафы, зарплаты и пенсии



Согласно указу президента Узбекистана от 12 июля, с 1 августа этого года на одну десятую будут повышены размеры заработной платы работникам бюджетных учреждений, пенсий, стипендий и пособий.



Таким образом, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 634 880 сумов ($73) или $3 за восьмичасовой рабочий день. Минимальный размер заработной платы (МРЗП) или базовая величина для исчисления налоговых и таможенных платежей, а также штрафных санкций увеличится до 223 000 сумов ($26).



