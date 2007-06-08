Возрастут налоги, штрафы, зарплаты и пенсии

Согласно указу президента Узбекистана от 12 июля, с 1 августа этого года на одну десятую будут повышены размеры заработной платы работникам бюджетных учреждений, пенсий, стипендий и пособий.
Таким образом, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 634 880 сумов ($73) или $3 за восьмичасовой рабочий день. Минимальный размер заработной платы (МРЗП) или базовая величина для исчисления налоговых и таможенных платежей, а также штрафных санкций увеличится до 223 000 сумов ($26).
Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства