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Возрастут налоги, штрафы, зарплаты и пенсии

Согласно указу президента Узбекистана от 12 июля, с 1 августа этого года на одну десятую будут повышены размеры заработной платы работникам бюджетных учреждений, пенсий, стипендий и пособий.

Таким образом, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 634 880 сумов ($73) или $3 за восьмичасовой рабочий день. Минимальный размер заработной платы (МРЗП) или базовая величина для исчисления налоговых и таможенных платежей, а также штрафных санкций увеличится до 223 000 сумов ($26).

Возрастут налоги, штрафы, зарплаты и пенсии


Соб. инф.



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Просмотров: 2536     13 июля 2019


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