Ташкенту из Лондона виднее



8 - 13 июля 2019 года



В республиканских газетах 9 июля опубликовано отчет УзА о совещании, которое провел президент под заголовком «Поручено увеличить объемы производства автомобилей и повысить их качество». «Перед акционерной компанией «Узавтосаноат» поставлена задача увеличить общий объем производства от нынешних 250 тысяч до 350 тысяч единиц автомобилей к 2023 году, а также довести объем экспорта минимум до 100 тысяч единиц в год», - говорится в материале.



В этот же день в печати опубликовано большое постановление «О подготовке и проведении празднования 28-летия государственной независимости Республики Узбекистан».



В газетах 10 июля опубликованы постановления президента «О мерах государственной поддержки дальнейшего развития математического образования и науки, а также коренного совершенствования деятельности Института математики имени В. И. Романовского Академии наук Республики Узбекистан» и «О мерах по стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами, финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью».



В печатных изданиях республики 11 июля опубликовано сообщение о совещании, которое провел президент под заголовком «Обсуждены вопросы развития страхового рынка».



Кроме того, газеты опубликовали постановление «О дополнительных мерах по совершенствованию налогового администрирования».



Республиканские газеты 12 июля опубликовали указ президента «О мерах по реформированию управления в сфере высшего и среднего специального образования» и постановления «О мерах по внедрению новых принципов управления в систему высшего и среднего специального образования» и «О мерах по созданию телеканала O‘zbekiston tarixi».



В субботних номерах газет публикуется отчет УзА о посещении президентом Ташкентского завода сельскохозяйственной техники под заголовком «Развитие сельскохозяйственного машиностроения - гарант высоких урожайности и доходов». «Сегодня сельское хозяйство нуждается в более чем 11 тысячах единиц техники, в том числе - 4 тысячах тракторов, 500 комбайнах и свыше 5 тысяч единиц подвесно-прицепной техники ежегодно. Кроме того, этот спрос еще более возрастет с учетом планируемой рекультивации 263 тысяч гектаров земель до 2022 года и еще более 1 миллиона гектаров до 2025 года», - пишет УзА.



В этот же день печатные СМИ распространили текст указа «О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий».



В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» опубликован закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности».



В газете «Народное слово» 11 июля опубликована заметка под заголовком «Условный срок - два года». В ней говорится, что комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в ходе своей сессии в Баку принял решение на определенных условиях оставить Шахрисабз в списке всемирного наследия.



В газете «Халк сузи» 13 июля опубликована статья под заголовком «Слухи вокруг цен на мясо». Автор посетил некоторые рынки и убедился, что цены на этот продукт действительно высокие, но не до такой степени, как пишут в интернете. Журналист обращает внимание на разброс цен. Руководитель животноводческого предприятия сообщил ему, что выращивает 100 бычков, но наряду с этим, ежедневно доставляет из Казахстана 60 голов крупного рогатого скота на убой.



Газета «Правда Востока» 13 июля опубликовала критический материал под заголовком «Дайте, кто сколько может, на жизнь», или Почему пробуксовывает «локомотив» туристской отрасли». Автор пишет о низком, но при этом крайне навязчивом уровне сервиса. В материале приводится письмо туриста из Великобритании, который жалуется на вымогательство в Хиве. «Весь город, кажется, заточен под одну цель - заставить туристов расстаться со своими деньгами! Вместо такси действует своего рода «мафия» по непомерной ставке для интуристов».



В материале также приводится другой случай неприкрытого вымогательства, с которым столкнулись местные туристы в Самарканде. «Девушка-гид бодро водила столичных гостей по городу, тараторя программу, состоящую из заезженных штампов, а в конце, несколько смущаясь, попросила у подопечных «дать, кто сколько может, на жизнь». Люди, конечно, дали. Не жалко. Но вспоминать об этом им до сих пор неприятно», - пишет автор.



Ряд изданий опубликовали результаты опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр». По данным социологов, 8,3% опрошенных готовы поработать в другой стране, а затем вернуться на Родину. Отмечается ежегодное увеличение числа лиц, решающих вопрос своего трудоустройства в другой стране посредством агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений республики.



Газета «Хабар» 12 июля опубликовала обзор под заголовком «Отчет SNHP: меры, предпринимаемые в Сирии при содействии России, ведут к гибели простых граждан». «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SNHP), офис которого расположен в Лондоне, сообщает, что за последние два месяца воздушные атаки России по территории, которая остается за повстанцами, привела к гибели минимум 544 простых граждан и ранениям двух тысяч человек», - пишет автор. Далее он приводит слова главы SNHP о том, что РФ специально атакует мирных граждан. При этом отмечается, что официальные лица в Москве и Дамаске опровергают эти данные. А Генсек ООН призывает Россию и Турцию принять меры по стабилизации в Идлибе.



Газета «Жамият» отвела целую страницу под материал, озаглавленный «Чего хочет Саида Мирзиеева?». Его автор пишет об инициативах старшей дочери президента и ее достижениях. При этом он оговаривается, что решил поднять эту тему не из каких-либо корыстных интересов. «Если человек деятельный, стремиться к новому, почему мы не должны признавать его», - пишет он.



Далее перечисляются инициативы по повышению статуса пресс-секретарей, организации пресс-конференций на злободневные темы, признание заслуг известных журналистов, позиция по отмене обязательной школьной формы, активность в социальных сетях.



Перечислив все это, автор обратился к злопыхателям в соцсетях; «Хотел бы ответить на некоторые мнения в социальных сетях. Если есть реальная помощь в прогрессе страны, почему дочь президента должна оставаться домохозяйкой?».



Еженедельное издание «Оила даврасида» подняло проблему низкого уровня учебной литературы для школ. Материал опубликован под заголовком «Школьные учебники: до каких пор продолжится эксперимент». Автор приводит мнения педагогов и родителей детей, которые обращают внимание на то, что учебники не соответствуют современным требованиям, изобилуют ошибками, призывают не менять старые издания, которые были более высокого уровня. «При переиздании учебников по математике для младших классов, авторы идут по пути усложнения программы, осуществляя перенос заданий из книг, предназначенных для 9-го класса. В результате дети не могут осилить такие задачки, теряют интерес к учебе», - говорят собеседники издания.



В республиканских газетах 9 июля опубликовано отчет УзА о совещании, которое провел президент под заголовком «Поручено увеличить объемы производства автомобилей и повысить их качество». «Перед акционерной компанией «Узавтосаноат» поставлена задача увеличить общий объем производства от нынешних 250 тысяч до 350 тысяч единиц автомобилей к 2023 году, а также довести объем экспорта минимум до 100 тысяч единиц в год», - говорится в материале.В этот же день в печати опубликовано большое постановление «О подготовке и проведении празднования 28-летия государственной независимости Республики Узбекистан».В газетах 10 июля опубликованы постановления президента «О мерах государственной поддержки дальнейшего развития математического образования и науки, а также коренного совершенствования деятельности Института математики имени В. И. Романовского Академии наук Республики Узбекистан» и «О мерах по стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами, финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью».В печатных изданиях республики 11 июля опубликовано сообщение о совещании, которое провел президент под заголовком «Обсуждены вопросы развития страхового рынка».Кроме того, газеты опубликовали постановление «О дополнительных мерах по совершенствованию налогового администрирования».Республиканские газеты 12 июля опубликовали указ президента «О мерах по реформированию управления в сфере высшего и среднего специального образования» и постановления «О мерах по внедрению новых принципов управления в систему высшего и среднего специального образования» и «О мерах по созданию телеканала O‘zbekiston tarixi».В субботних номерах газет публикуется отчет УзА о посещении президентом Ташкентского завода сельскохозяйственной техники под заголовком «Развитие сельскохозяйственного машиностроения - гарант высоких урожайности и доходов». «Сегодня сельское хозяйство нуждается в более чем 11 тысячах единиц техники, в том числе - 4 тысячах тракторов, 500 комбайнах и свыше 5 тысяч единиц подвесно-прицепной техники ежегодно. Кроме того, этот спрос еще более возрастет с учетом планируемой рекультивации 263 тысяч гектаров земель до 2022 года и еще более 1 миллиона гектаров до 2025 года», - пишет УзА.В этот же день печатные СМИ распространили текст указа «О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий».В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» опубликован закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности».В газете «Народное слово» 11 июля опубликована заметка под заголовком «Условный срок - два года». В ней говорится, что комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в ходе своей сессии в Баку принял решение на определенных условиях оставить Шахрисабз в списке всемирного наследия.В газете «Халк сузи» 13 июля опубликована статья под заголовком «Слухи вокруг цен на мясо». Автор посетил некоторые рынки и убедился, что цены на этот продукт действительно высокие, но не до такой степени, как пишут в интернете. Журналист обращает внимание на разброс цен. Руководитель животноводческого предприятия сообщил ему, что выращивает 100 бычков, но наряду с этим, ежедневно доставляет из Казахстана 60 голов крупного рогатого скота на убой.Газета «Правда Востока» 13 июля опубликовала критический материал под заголовком «Дайте, кто сколько может, на жизнь», или Почему пробуксовывает «локомотив» туристской отрасли». Автор пишет о низком, но при этом крайне навязчивом уровне сервиса. В материале приводится письмо туриста из Великобритании, который жалуется на вымогательство в Хиве. «Весь город, кажется, заточен под одну цель - заставить туристов расстаться со своими деньгами! Вместо такси действует своего рода «мафия» по непомерной ставке для интуристов».В материале также приводится другой случай неприкрытого вымогательства, с которым столкнулись местные туристы в Самарканде. «Девушка-гид бодро водила столичных гостей по городу, тараторя программу, состоящую из заезженных штампов, а в конце, несколько смущаясь, попросила у подопечных «дать, кто сколько может, на жизнь». Люди, конечно, дали. Не жалко. Но вспоминать об этом им до сих пор неприятно», - пишет автор.Ряд изданий опубликовали результаты опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр». По данным социологов, 8,3% опрошенных готовы поработать в другой стране, а затем вернуться на Родину. Отмечается ежегодное увеличение числа лиц, решающих вопрос своего трудоустройства в другой стране посредством агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений республики.Газета «Хабар» 12 июля опубликовала обзор под заголовком «Отчет SNHP: меры, предпринимаемые в Сирии при содействии России, ведут к гибели простых граждан». «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SNHP), офис которого расположен в Лондоне, сообщает, что за последние два месяца воздушные атаки России по территории, которая остается за повстанцами, привела к гибели минимум 544 простых граждан и ранениям двух тысяч человек», - пишет автор. Далее он приводит слова главы SNHP о том, что РФ специально атакует мирных граждан. При этом отмечается, что официальные лица в Москве и Дамаске опровергают эти данные. А Генсек ООН призывает Россию и Турцию принять меры по стабилизации в Идлибе.Газета «Жамият» отвела целую страницу под материал, озаглавленный «Чего хочет Саида Мирзиеева?». Его автор пишет об инициативах старшей дочери президента и ее достижениях. При этом он оговаривается, что решил поднять эту тему не из каких-либо корыстных интересов. «Если человек деятельный, стремиться к новому, почему мы не должны признавать его», - пишет он.Далее перечисляются инициативы по повышению статуса пресс-секретарей, организации пресс-конференций на злободневные темы, признание заслуг известных журналистов, позиция по отмене обязательной школьной формы, активность в социальных сетях.Перечислив все это, автор обратился к злопыхателям в соцсетях; «Хотел бы ответить на некоторые мнения в социальных сетях. Если есть реальная помощь в прогрессе страны, почему дочь президента должна оставаться домохозяйкой?».