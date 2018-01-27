Спорт важнее личных амбиций

Авторитетный узбекский бизнесмен Гафур Рахимов сложил полномочия президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA). В распространенном на сайте организации обращении он поблагодарил всех, кто выразил ему доверие, предоставив возможность возглавить AIBA «в самый важный период ее истории».

Эти процессы теперь требуют от меня постоянного присутствия в судебных и других разбирательствах, чтобы ускорить очистку моего имени от ложных обвинений. Поэтому, несмотря на тяжесть в сердце, я решил немедленно уйти в отставку с поста президента AIBA», - сказано в тексте обращения Гафура Рахимова.





Покинув пост президента AIBA, узбекский бизнесмен подтвердил, что спорт для него важнее личных амбиций.









«В течение последних полутора лет я всегда чувствовал ваше одобрение и поддержку шагов, предпринимаемых для стабилизации ситуации в нашей организации и трансформации мирового боксерского сообщества.Этот самый трудный переходный период в истории AIBA, к сожалению, совпал с периодом моего растущего участия в процессах, направленных на защиту моей чести и достоинства от политически мотивированных и ложных обвинений, исходящих из прошлого.