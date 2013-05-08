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В спонсорсах футбола недостатка не будет

15 июля на внеочередной конференции президентом Ассоциации футбола Узбекистана избран председатель Службы государственной безопасности (СГБ) Абдусалом Азизов. Он сменил на этом посту первого заместителя премьер-министра Ачилбая Раматова, успевшего поруководить не только национальным футболом, но и национальным боксом.

В спонсорсах футбола недостатка не будет


Соб. инф.



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Просмотров: 2184     16 июля 2019


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