В спонсорсах футбола недостатка не будет

15 июля на внеочередной конференции президентом Ассоциации футбола Узбекистана избран председатель Службы государственной безопасности (СГБ) Абдусалом Азизов. Он сменил на этом посту первого заместителя премьер-министра Ачилбая Раматова, успевшего поруководить не только национальным футболом, но и национальным боксом.
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