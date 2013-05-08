В спонсорсах футбола недостатка не будет

15 июля на внеочередной конференции президентом Ассоциации футбола Узбекистана избран председатель Службы государственной безопасности (СГБ) Абдусалом Азизов. Он сменил на этом посту первого заместителя премьер-министра Ачилбая Раматова, успевшего поруководить не только национальным футболом, но и национальным боксом.







