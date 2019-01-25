Власть хранит свои тайны



По информации из приватных источников, 15 июля в режиме особой секретности Военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего генерального прокурора, бывшего председателя СГБ Ихтиёра Абдуллаева иже с ним. Всего по делу проходят 24 подсудимых, 11 из которых находятся под стражей, а остальные – под подпиской или залогом.



Источник утверждает, что в зал суда пропустили только государственных адвокатов, несмотря на то, что родственники подсудимых наняли еще пятерых. К ним, спустя несколько часов, вышли сотрудники суда и сообщили, что подсудимые от них отказались. После бессмысленного ожидания адвокат основного фигуранта расторг соглашение с его родственниками.

