 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Бывает... Оправились и покурили
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА



Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Оправились и покурили

17 июля в Мирабадском районном суде по уголовным делам Ташкента из-под стражи сбежали двое подсудимых, которые были доставлены на заседание суда. Они обвинялись в совершении преступления, предусмотренного статьёй 267 (угон транспортного средства) Уголовного кодекса.

Произошло это в момент отвода конвоем подсудимых для оправления нужды, а не в зале суда. Теперь они, скорее всего, вдобавок ко всему будут обвинены и по статье 222 (побег из-под стражи или из-под охраны) УК.

Оправились и покурили


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 4288     19 июля 2019


Пересечения по теме
  • Аннушка пролила масло 22 августа 2016 в рубрике Бывает...
  • Уже прославились 27 января 2011 в рубрике Бывает...
  • Узбекистан опередил Казахстан 22 ноября 2007 в рубрике Бывает...
  • Ловись, ловись, рыбка... 20 июля 2009 в рубрике Бывает...
  • И дождь смывает все следы... 3 июля 2007 в рубрике Бывает...
  • Ваши деньги - наше богатство 30 декабря 2011 в рубрике Бывает...
  • Один шаг до измены Родине 5 февраля 2013 в рубрике Бывает...
  • Возьмите деньги яйцами 6 августа 2010 в рубрике Бывает...
  • Тихо сам с собою… 11 ноября 2008 в рубрике Бывает...
  • Эксперимент с президентом 22 января 2008 в рубрике Бывает...
  • Украл? Поделись с народом 2 ноября 2012 в рубрике Бывает...
  • Тепло предстоящих выборов 22 октября 2007 в рубрике Бывает...
  • Олий Мажлис побирается в Европе 16 декабря 2014 в рубрике Бывает...
  • Не тот Тимур, не та команда 8 сентября 2016 в рубрике Бывает...
  • Награда ждет победителя 23 мая 2008 в рубрике Бывает...


    •
     
    Архив новостей
    «    Июль 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    		 







         		Последние новости по рубрикам
    1. Сохнут в Узбекистане
      20 июля 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    2. Началась зачистка судейских
      20 июля 2019 в рубрике Факт
    3. Проект кодекса – не жилец
      19 июля 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    4. Оправились и покурили
      19 июля 2019 в рубрике Бывает...
    5. Власть хранит свои тайны
      16 июля 2019 в рубрике Право
    6. Новые - ещё не забытые старые
      16 июля 2019 в рубрике Назначения
    7. В спонсорсах футбола недостатка не будет
      16 июля 2019 в рубрике Факт
    8. Спорт важнее личных амбиций
      16 июля 2019 в рубрике Лица
    9. Судебные акты подписывают, не читая
      15 июля 2019 в рубрике Право
    10. Ташкенту из Лондона виднее
      14 июля 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    11. Китайское счастье
      13 июля 2019 в рубрике Экономика
    12. Возрастут налоги, штрафы, зарплаты и пенсии
      13 июля 2019 в рубрике Факт
    13. Когда опустеют матрацы
      12 июля 2019 в рубрике Ракурс
    14. Мир хижинам, война дворцам
      12 июля 2019 в рубрике Народ
    15. В шоколаде и с английским правом
      11 июля 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    16. Отрасль уйдет в частные руки
      10 июля 2019 в рубрике Экономика
    17. Олимпийский скандал
      9 июля 2019 в рубрике Спорт
    18. Председателя суда взяли на взятке
      8 июля 2019 в рубрике Факт
    19. Опять измена?
      8 июля 2019 в рубрике Ситуация
    20. Без крыши над головой
      7 июля 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    21. Не рой другому яму
      2 июля 2019 в рубрике Лица
    22. Чистку «рыбы» начали с головы
      2 июля 2019 в рубрике Ситуация
    23. Живым весом
      30 июня 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    24. До третьего генерального
      27 июня 2019 в рубрике Право
    25. Рикошет подозрений
      27 июня 2019 в рубрике Бывает...
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Лишили наград и классного чина  (17611 просмотров)
      21 июня 2019 с сайта Бывает...
    2. До третьего генерального  (13895 просмотров)
      27 июня 2019 с сайта Право
    3. Самое важное осталось за скобками  (13883 просмотров)
      23 июня 2019 с сайта Факт
    4. Чистку «рыбы» начали с головы  (13273 просмотров)
      2 июля 2019 с сайта Ситуация
    5. Продолжение следует  (12905 просмотров)
      20 июня 2019 с сайта Ракурс
    6. Опять измена?  (11770 просмотров)
      8 июля 2019 с сайта Ситуация
    7. Судейских оставили на десерт?  (10856 просмотров)
      27 июня 2019 с сайта Ракурс
    8. Рикошет подозрений  (10466 просмотров)
      27 июня 2019 с сайта Бывает...
    9. В режиме секретности  (10412 просмотров)
      26 июня 2019 с сайта Право
    10. Председателя суда взяли на взятке  (9368 просмотров)
      8 июля 2019 с сайта Факт
    11. Не рой другому яму  (9245 просмотров)
      2 июля 2019 с сайта Лица
    12. А не замахнуться ли нам на Вильяма?..  (8546 просмотров)
      27 июня 2019 с сайта Лица
    13. С кого спросить, когда рухнет?  (7837 просмотров)
      23 июня 2019 с сайта Обзор прессы: тенденции
    14. Когда опустеют матрацы  (7809 просмотров)
      12 июля 2019 с сайта Ракурс
    15. Власть хранит свои тайны  (7745 просмотров)
      16 июля 2019 с сайта Право
    16. Судебные акты подписывают, не читая  (7692 просмотров)
      15 июля 2019 с сайта Право
    17. В шоколаде и с английским правом  (7681 просмотров)
      11 июля 2019 с сайта Взгляд непостороннего
    18. Мир хижинам, война дворцам  (7029 просмотров)
      12 июля 2019 с сайта Народ
    19. Живым весом  (6497 просмотров)
      30 июня 2019 с сайта Обзор прессы: тенденции
    20. Отрасль уйдет в частные руки  (6165 просмотров)
      10 июля 2019 с сайта Экономика
    21. Олимпийский скандал  (6094 просмотров)
      9 июля 2019 с сайта Спорт
    22. Китайское счастье  (6080 просмотров)
      13 июля 2019 с сайта Экономика
    23. Возрастут налоги, штрафы, зарплаты и пенсии  (5631 просмотров)
      13 июля 2019 с сайта Факт
    24. Новые - ещё не забытые старые  (4989 просмотров)
      16 июля 2019 с сайта Назначения
    25. Проект кодекса – не жилец  (4768 просмотров)
      19 июля 2019 с сайта Взгляд непостороннего
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства