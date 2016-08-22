Оправились и покурили

17 июля в Мирабадском районном суде по уголовным делам Ташкента из-под стражи сбежали двое подсудимых, которые были доставлены на заседание суда. Они обвинялись в совершении преступления, предусмотренного статьёй 267 (угон транспортного средства) Уголовного кодекса.







Произошло это в момент отвода конвоем подсудимых для оправления нужды, а не в зале суда. Теперь они, скорее всего, вдобавок ко всему будут обвинены и по статье 222 (побег из-под стражи или из-под охраны) УК.







