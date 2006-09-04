 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Взгляд непостороннего Проект кодекса – не жилец
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА



Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Проект кодекса – не жилец

С детства помню аббревиатуру ЖЭК (жилищно-эксплуатационная контора), она ассоциировалось со старым домиком, в котором сидела тетя и выписывала под копирку бумажки со страшным названием «жировка». На столе у нее стояла жестяная банка с мелочью, а у входа мельтешили небритые личности с запахом только принятого портвейна № 53 - сантехники и водопроводчики. Позже я узнал, что и банями общего пользования, где можно было помыться за 16 копеек, тоже руководит Министерство жилищно-коммунального хозяйства. И вот это министерство разработало новую редакцию Жилищного кодекса Узбекистана.

Зачем нужна новая редакция? Слишком много нарушений норм жилищного кодекса, а способов решить проблему всего два. Либо бороться с нарушениями и нарушителями, либо узаконить сами нарушения. Выбрали второй способ. И безопаснее, и дешевле, видимо. Лучше бы они этого не делали. Новая редакция в части, посвященной сносу жилья и изъятию земельных участков, а также обеспечению жилищных прав собственников, имеет весьма специфический душок. Я уже не говорю, что он противоречит действующему Земельному кодексу, Гражданскому кодексу и Закону о защите прав частной собственности. Негоже столь уважаемому ведомству так прогибаться перед чиновниками, превратившими бизнес в «государственные и общественные нужды».

Так, ввели новацию (часть 5 статьи 47 проекта), согласно которой до предоставления нового жилого помещения, подлежащие выселению граждане, расселяются во временных жилых помещениях.

У нас война или стихийное бедствие запланировано? Известно, что ничего не бывает более постоянным, чем временное. Два переезда равны одному пожару. Сейчас во всех законах записано и должно и впредь быть записано, что снос запрещен, пока не будут урегулированы предоставление равноценного жилья, полного возмещения всех убытков и компенсаций и так далее. Всего, что предусмотрено действующим законодательством.

Часть 6 этой же статьи гласит: в случае непредставления нового жилого помещения в обусловленные сроки, расходы по оплате временного жилого помещения возлагаются на застройщика. Бред полный. Сами то поняли, что написали? Проекте закона допускает, что граждан могут просто кинуть. А кто до обусловленного срока будет платить за временное жилье? Кто и на кого что возложит, и кто будет искать этого застройщиков, если плодятся в Шотландии?

Часть 12 статьи 48 проекта мне видится также полным бредом. Здесь вводится понятие принудительного сноса жилья и изъятия земельного участка. Изъятие земельных участков и снос жилья и так принудительный, а не добровольный. А здесь звучит прямая угроза, что может быть предъявлен иск в суд. если собственник жилого дома не подписал по каким-то причинам соглашение об изъятии у него недвижимого имущества. То если собственник не согласен с кабальными условиями соглашения, а также с решением об изъятии земельного участка, ТО ЕГО ДОЛЖНЫ ЧЕРЕЗ СУД ПРИНУДИТЕЛЬНО ВЫСЕЛИТЬ И СНЕСТИ ЕГО ДОМ.

Судя по тексту статьи о принудительном выселении через суд, собственнику вообще ничего не дают - ни жилья. ни компенсации. Это кто же придумал такую редакцию?

Необходимо исключить из проекта и временное жилье, и соглашения. Что касается суда, хочу разъяснить, что собственник на любой стадии имеет право обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав. И никто не может ограничить или запретить это его право.

Я считаю, что нужно разграничить понятия государственных и общественных нужд. Перечень их известен.

Сначала о государственных нуждах. Честно говоря, я не знаю за последние годы ни одного сноса в Ташкенте для действительно государственных нужд. Если на участке под моим домом найдут месторождение нефти или золота (в чем я сильно сомневаюсь), то надо съехать. Но в этом случае, полагаю, заплатят, не торгуясь. Для изъятия земельных участков под государственные нужды, считаю, должно быть постановление Кабинета Министров. И все взаимоотношения должны быть с государством в лице уполномоченного органа. И государство должно нести ответственность за урегулирование всех вопросов.

Что касается изъятия земельных участков для общественных нужд (строительства дорог, мостов, путепроводов и т.д.), то здесь должно быть решение хокима области и города Ташкента, с предварительным (!) общественным обсуждением. Оценка выгод и издержек должна быть прозрачной, доступной, а жители должны иметь право и возможность участвовать в этой работе, вносить свои предложения и замечания.

Кстати, она и сейчас предусмотрена в законодательстве, но что толку. Во всех случаях жители должны иметь дело с представителями органов государственной власти, а не застройщиков. И главное условие (оно также должно быть записано в законе) - наличие согласия собственника на изъятие земельного участка. Нет согласия - нет сноса. Исключение можно сделать при сносе ветхого и аварийного жилья, а также при реальной угрозе обороноспособности, жизни и здоровью людей.


Проект кодекса – не жилец


Григорий Борисов, юрист.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 4762     19 июля 2019


Пересечения по теме
  • Экспромт президента ударил по бизнесу. Говорят, больно 4 сентября 2006 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Не всё плот, что не тонет 11 июня 2018 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Если всё время молчать – можно потерять голос 19 января 2011 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Поклонение доллару, или Как нас грабят 23 декабря 2011 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Митрополит Викентий и мнение от Ксении 27 февраля 2012 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Бык и Тигр – смесь гремучая 14 марта 2016 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Генералы ферганских карьеров 3 марта 2010 в рубрике Взгляд непостороннего
  • За неделю до счастья 16 декабря 2007 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Эта нежеланная желанная свобода 4 октября 2008 в рубрике Взгляд непостороннего
  • К пустой голове руку не прикладывают 11 января 2011 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Прояви бдительность и помоги родине 21 августа 2006 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Битва с неприкасаемыми 5 октября 2015 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Сына знатного агрария вернули взад. Наконец-то 18 апреля 2006 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Граждан просят не мешать процветанию 12 января 2007 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Весна в Узбекистане: ждать ли очередного «паводка»? 20 апреля 2006 в рубрике Взгляд непостороннего


    •
     
    Архив новостей
    «    Июль 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    		 







         		Последние новости по рубрикам
    1. Сохнут в Узбекистане
      20 июля 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    2. Началась зачистка судейских
      20 июля 2019 в рубрике Факт
    3. Проект кодекса – не жилец
      19 июля 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    4. Оправились и покурили
      19 июля 2019 в рубрике Бывает...
    5. Власть хранит свои тайны
      16 июля 2019 в рубрике Право
    6. Новые - ещё не забытые старые
      16 июля 2019 в рубрике Назначения
    7. В спонсорсах футбола недостатка не будет
      16 июля 2019 в рубрике Факт
    8. Спорт важнее личных амбиций
      16 июля 2019 в рубрике Лица
    9. Судебные акты подписывают, не читая
      15 июля 2019 в рубрике Право
    10. Ташкенту из Лондона виднее
      14 июля 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    11. Китайское счастье
      13 июля 2019 в рубрике Экономика
    12. Возрастут налоги, штрафы, зарплаты и пенсии
      13 июля 2019 в рубрике Факт
    13. Когда опустеют матрацы
      12 июля 2019 в рубрике Ракурс
    14. Мир хижинам, война дворцам
      12 июля 2019 в рубрике Народ
    15. В шоколаде и с английским правом
      11 июля 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    16. Отрасль уйдет в частные руки
      10 июля 2019 в рубрике Экономика
    17. Олимпийский скандал
      9 июля 2019 в рубрике Спорт
    18. Председателя суда взяли на взятке
      8 июля 2019 в рубрике Факт
    19. Опять измена?
      8 июля 2019 в рубрике Ситуация
    20. Без крыши над головой
      7 июля 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    21. Не рой другому яму
      2 июля 2019 в рубрике Лица
    22. Чистку «рыбы» начали с головы
      2 июля 2019 в рубрике Ситуация
    23. Живым весом
      30 июня 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    24. До третьего генерального
      27 июня 2019 в рубрике Право
    25. Рикошет подозрений
      27 июня 2019 в рубрике Бывает...
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Лишили наград и классного чина  (17611 просмотров)
      21 июня 2019 с сайта Бывает...
    2. До третьего генерального  (13895 просмотров)
      27 июня 2019 с сайта Право
    3. Самое важное осталось за скобками  (13883 просмотров)
      23 июня 2019 с сайта Факт
    4. Чистку «рыбы» начали с головы  (13273 просмотров)
      2 июля 2019 с сайта Ситуация
    5. Продолжение следует  (12905 просмотров)
      20 июня 2019 с сайта Ракурс
    6. Опять измена?  (11770 просмотров)
      8 июля 2019 с сайта Ситуация
    7. Судейских оставили на десерт?  (10856 просмотров)
      27 июня 2019 с сайта Ракурс
    8. Рикошет подозрений  (10466 просмотров)
      27 июня 2019 с сайта Бывает...
    9. В режиме секретности  (10412 просмотров)
      26 июня 2019 с сайта Право
    10. Председателя суда взяли на взятке  (9368 просмотров)
      8 июля 2019 с сайта Факт
    11. Не рой другому яму  (9245 просмотров)
      2 июля 2019 с сайта Лица
    12. А не замахнуться ли нам на Вильяма?..  (8546 просмотров)
      27 июня 2019 с сайта Лица
    13. С кого спросить, когда рухнет?  (7837 просмотров)
      23 июня 2019 с сайта Обзор прессы: тенденции
    14. Когда опустеют матрацы  (7809 просмотров)
      12 июля 2019 с сайта Ракурс
    15. Власть хранит свои тайны  (7745 просмотров)
      16 июля 2019 с сайта Право
    16. Судебные акты подписывают, не читая  (7692 просмотров)
      15 июля 2019 с сайта Право
    17. В шоколаде и с английским правом  (7681 просмотров)
      11 июля 2019 с сайта Взгляд непостороннего
    18. Мир хижинам, война дворцам  (7029 просмотров)
      12 июля 2019 с сайта Народ
    19. Живым весом  (6497 просмотров)
      30 июня 2019 с сайта Обзор прессы: тенденции
    20. Отрасль уйдет в частные руки  (6165 просмотров)
      10 июля 2019 с сайта Экономика
    21. Олимпийский скандал  (6094 просмотров)
      9 июля 2019 с сайта Спорт
    22. Китайское счастье  (6080 просмотров)
      13 июля 2019 с сайта Экономика
    23. Возрастут налоги, штрафы, зарплаты и пенсии  (5631 просмотров)
      13 июля 2019 с сайта Факт
    24. Новые - ещё не забытые старые  (4989 просмотров)
      16 июля 2019 с сайта Назначения
    25. Проект кодекса – не жилец  (4766 просмотров)
      19 июля 2019 с сайта Взгляд непостороннего
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства