Проект кодекса – не жилец

С детства помню аббревиатуру ЖЭК (жилищно-эксплуатационная контора), она ассоциировалось со старым домиком, в котором сидела тетя и выписывала под копирку бумажки со страшным названием «жировка». На столе у нее стояла жестяная банка с мелочью, а у входа мельтешили небритые личности с запахом только принятого портвейна № 53 - сантехники и водопроводчики. Позже я узнал, что и банями общего пользования, где можно было помыться за 16 копеек, тоже руководит Министерство жилищно-коммунального хозяйства. И вот это министерство разработало новую редакцию Жилищного кодекса Узбекистана.
Зачем нужна новая редакция? Слишком много нарушений норм жилищного кодекса, а способов решить проблему всего два. Либо бороться с нарушениями и нарушителями, либо узаконить сами нарушения. Выбрали второй способ. И безопаснее, и дешевле, видимо. Лучше бы они этого не делали. Новая редакция в части, посвященной сносу жилья и изъятию земельных участков, а также обеспечению жилищных прав собственников, имеет весьма специфический душок. Я уже не говорю, что он противоречит действующему Земельному кодексу, Гражданскому кодексу и Закону о защите прав частной собственности. Негоже столь уважаемому ведомству так прогибаться перед чиновниками, превратившими бизнес в «государственные и общественные нужды».
Так, ввели новацию (часть 5 статьи 47 проекта), согласно которой до предоставления нового жилого помещения, подлежащие выселению граждане, расселяются во временных жилых помещениях.
У нас война или стихийное бедствие запланировано? Известно, что ничего не бывает более постоянным, чем временное. Два переезда равны одному пожару. Сейчас во всех законах записано и должно и впредь быть записано, что снос запрещен, пока не будут урегулированы предоставление равноценного жилья, полного возмещения всех убытков и компенсаций и так далее. Всего, что предусмотрено действующим законодательством.
Часть 6 этой же статьи гласит: в случае непредставления нового жилого помещения в обусловленные сроки, расходы по оплате временного жилого помещения возлагаются на застройщика. Бред полный. Сами то поняли, что написали? Проекте закона допускает, что граждан могут просто кинуть. А кто до обусловленного срока будет платить за временное жилье? Кто и на кого что возложит, и кто будет искать этого застройщиков, если плодятся в Шотландии?
Часть 12 статьи 48 проекта мне видится также полным бредом. Здесь вводится понятие принудительного сноса жилья и изъятия земельного участка. Изъятие земельных участков и снос жилья и так принудительный, а не добровольный. А здесь звучит прямая угроза, что может быть предъявлен иск в суд. если собственник жилого дома не подписал по каким-то причинам соглашение об изъятии у него недвижимого имущества. То если собственник не согласен с кабальными условиями соглашения, а также с решением об изъятии земельного участка, ТО ЕГО ДОЛЖНЫ ЧЕРЕЗ СУД ПРИНУДИТЕЛЬНО ВЫСЕЛИТЬ И СНЕСТИ ЕГО ДОМ.
Судя по тексту статьи о принудительном выселении через суд, собственнику вообще ничего не дают - ни жилья. ни компенсации. Это кто же придумал такую редакцию?
Необходимо исключить из проекта и временное жилье, и соглашения. Что касается суда, хочу разъяснить, что собственник на любой стадии имеет право обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав. И никто не может ограничить или запретить это его право.
Я считаю, что нужно разграничить понятия государственных и общественных нужд. Перечень их известен.
Сначала о государственных нуждах. Честно говоря, я не знаю за последние годы ни одного сноса в Ташкенте для действительно государственных нужд. Если на участке под моим домом найдут месторождение нефти или золота (в чем я сильно сомневаюсь), то надо съехать. Но в этом случае, полагаю, заплатят, не торгуясь. Для изъятия земельных участков под государственные нужды, считаю, должно быть постановление Кабинета Министров. И все взаимоотношения должны быть с государством в лице уполномоченного органа. И государство должно нести ответственность за урегулирование всех вопросов.
Что касается изъятия земельных участков для общественных нужд (строительства дорог, мостов, путепроводов и т.д.), то здесь должно быть решение хокима области и города Ташкента, с предварительным (!) общественным обсуждением. Оценка выгод и издержек должна быть прозрачной, доступной, а жители должны иметь право и возможность участвовать в этой работе, вносить свои предложения и замечания.
Кстати, она и сейчас предусмотрена в законодательстве, но что толку. Во всех случаях жители должны иметь дело с представителями органов государственной власти, а не застройщиков. И главное условие (оно также должно быть записано в законе) - наличие согласия собственника на изъятие земельного участка. Нет согласия - нет сноса. Исключение можно сделать при сносе ветхого и аварийного жилья, а также при реальной угрозе обороноспособности, жизни и здоровью людей.
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