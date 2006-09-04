Проект кодекса – не жилец



С детства помню аббревиатуру ЖЭК (жилищно-эксплуатационная контора), она ассоциировалось со старым домиком, в котором сидела тетя и выписывала под копирку бумажки со страшным названием «жировка». На столе у нее стояла жестяная банка с мелочью, а у входа мельтешили небритые личности с запахом только принятого портвейна № 53 - сантехники и водопроводчики. Позже я узнал, что и банями общего пользования, где можно было помыться за 16 копеек, тоже руководит Министерство жилищно-коммунального хозяйства. И вот это министерство разработало новую редакцию Жилищного кодекса Узбекистана.



Зачем нужна новая редакция? Слишком много нарушений норм жилищного кодекса, а способов решить проблему всего два. Либо бороться с нарушениями и нарушителями, либо узаконить сами нарушения. Выбрали второй способ. И безопаснее, и дешевле, видимо. Лучше бы они этого не делали. Новая редакция в части, посвященной сносу жилья и изъятию земельных участков, а также обеспечению жилищных прав собственников, имеет весьма специфический душок. Я уже не говорю, что он противоречит действующему Земельному кодексу, Гражданскому кодексу и Закону о защите прав частной собственности. Негоже столь уважаемому ведомству так прогибаться перед чиновниками, превратившими бизнес в «государственные и общественные нужды».



Так, ввели новацию (часть 5 статьи 47 проекта), согласно которой до предоставления нового жилого помещения, подлежащие выселению граждане, расселяются во временных жилых помещениях.



У нас война или стихийное бедствие запланировано? Известно, что ничего не бывает более постоянным, чем временное. Два переезда равны одному пожару. Сейчас во всех законах записано и должно и впредь быть записано, что снос запрещен, пока не будут урегулированы предоставление равноценного жилья, полного возмещения всех убытков и компенсаций и так далее. Всего, что предусмотрено действующим законодательством.



Часть 6 этой же статьи гласит: в случае непредставления нового жилого помещения в обусловленные сроки, расходы по оплате временного жилого помещения возлагаются на застройщика. Бред полный. Сами то поняли, что написали? Проекте закона допускает, что граждан могут просто кинуть. А кто до обусловленного срока будет платить за временное жилье? Кто и на кого что возложит, и кто будет искать этого застройщиков, если плодятся в Шотландии?



Часть 12 статьи 48 проекта мне видится также полным бредом. Здесь вводится понятие принудительного сноса жилья и изъятия земельного участка. Изъятие земельных участков и снос жилья и так принудительный, а не добровольный. А здесь звучит прямая угроза, что может быть предъявлен иск в суд. если собственник жилого дома не подписал по каким-то причинам соглашение об изъятии у него недвижимого имущества. То если собственник не согласен с кабальными условиями соглашения, а также с решением об изъятии земельного участка, ТО ЕГО ДОЛЖНЫ ЧЕРЕЗ СУД ПРИНУДИТЕЛЬНО ВЫСЕЛИТЬ И СНЕСТИ ЕГО ДОМ.



Судя по тексту статьи о принудительном выселении через суд, собственнику вообще ничего не дают - ни жилья. ни компенсации. Это кто же придумал такую редакцию?



Необходимо исключить из проекта и временное жилье, и соглашения. Что касается суда, хочу разъяснить, что собственник на любой стадии имеет право обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав. И никто не может ограничить или запретить это его право.



Я считаю, что нужно разграничить понятия государственных и общественных нужд. Перечень их известен.



Сначала о государственных нуждах. Честно говоря, я не знаю за последние годы ни одного сноса в Ташкенте для действительно государственных нужд. Если на участке под моим домом найдут месторождение нефти или золота (в чем я сильно сомневаюсь), то надо съехать. Но в этом случае, полагаю, заплатят, не торгуясь. Для изъятия земельных участков под государственные нужды, считаю, должно быть постановление Кабинета Министров. И все взаимоотношения должны быть с государством в лице уполномоченного органа. И государство должно нести ответственность за урегулирование всех вопросов.



Что касается изъятия земельных участков для общественных нужд (строительства дорог, мостов, путепроводов и т.д.), то здесь должно быть решение хокима области и города Ташкента, с предварительным (!) общественным обсуждением. Оценка выгод и издержек должна быть прозрачной, доступной, а жители должны иметь право и возможность участвовать в этой работе, вносить свои предложения и замечания.



Кстати, она и сейчас предусмотрена в законодательстве, но что толку. Во всех случаях жители должны иметь дело с представителями органов государственной власти, а не застройщиков. И главное условие (оно также должно быть записано в законе) - наличие согласия собственника на изъятие земельного участка. Нет согласия - нет сноса. Исключение можно сделать при сносе ветхого и аварийного жилья, а также при реальной угрозе обороноспособности, жизни и здоровью людей.





Зачем нужна новая редакция? Слишком много нарушений норм жилищного кодекса, а способов решить проблему всего два. Либо бороться с нарушениями и нарушителями, либо узаконить сами нарушения. Выбрали второй способ. И безопаснее, и дешевле, видимо. Лучше бы они этого не делали. Новая редакция в части, посвященной сносу жилья и изъятию земельных участков, а также обеспечению жилищных прав собственников, имеет весьма специфический душок. Я уже не говорю, что он противоречит действующему Земельному кодексу, Гражданскому кодексу и Закону о защите прав частной собственности. Негоже столь уважаемому ведомству так прогибаться перед чиновниками, превратившими бизнес в «государственные и общественные нужды».Так, ввели новацию (часть 5 статьи 47 проекта), согласно которой до предоставления нового жилого помещения, подлежащие выселению граждане, расселяются во временных жилых помещениях.У нас война или стихийное бедствие запланировано? Известно, что ничего не бывает более постоянным, чем временное. Два переезда равны одному пожару. Сейчас во всех законах записано и должно и впредь быть записано, что снос запрещен, пока не будут урегулированы предоставление равноценного жилья, полного возмещения всех убытков и компенсаций и так далее. Всего, что предусмотрено действующим законодательством.Часть 6 этой же статьи гласит: в случае непредставления нового жилого помещения в обусловленные сроки, расходы по оплате временного жилого помещения возлагаются на застройщика. Бред полный. Сами то поняли, что написали? Проекте закона допускает, что граждан могут просто кинуть. А кто до обусловленного срока будет платить за временное жилье? Кто и на кого что возложит, и кто будет искать этого застройщиков, если плодятся в Шотландии?Часть 12 статьи 48 проекта мне видится также полным бредом. Здесь вводится понятие принудительного сноса жилья и изъятия земельного участка. Изъятие земельных участков и снос жилья и так принудительный, а не добровольный. А здесь звучит прямая угроза, что может быть предъявлен иск в суд. если собственник жилого дома не подписал по каким-то причинам соглашение об изъятии у него недвижимого имущества. То если собственник не согласен с кабальными условиями соглашения, а также с решением об изъятии земельного участка, ТО ЕГО ДОЛЖНЫ ЧЕРЕЗ СУД ПРИНУДИТЕЛЬНО ВЫСЕЛИТЬ И СНЕСТИ ЕГО ДОМ.Судя по тексту статьи о принудительном выселении через суд, собственнику вообще ничего не дают - ни жилья. ни компенсации. Это кто же придумал такую редакцию?Необходимо исключить из проекта и временное жилье, и соглашения. Что касается суда, хочу разъяснить, что собственник на любой стадии имеет право обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав. И никто не может ограничить или запретить это его право.Я считаю, что нужно разграничить понятия государственных и общественных нужд. Перечень их известен.Сначала о государственных нуждах. Честно говоря, я не знаю за последние годы ни одного сноса в Ташкенте для действительно государственных нужд. Если на участке под моим домом найдут месторождение нефти или золота (в чем я сильно сомневаюсь), то надо съехать. Но в этом случае, полагаю, заплатят, не торгуясь. Для изъятия земельных участков под государственные нужды, считаю, должно быть постановление Кабинета Министров. И все взаимоотношения должны быть с государством в лице уполномоченного органа. И государство должно нести ответственность за урегулирование всех вопросов.Что касается изъятия земельных участков для общественных нужд (строительства дорог, мостов, путепроводов и т.д.), то здесь должно быть решение хокима области и города Ташкента, с предварительным (!) общественным обсуждением. Оценка выгод и издержек должна быть прозрачной, доступной, а жители должны иметь право и возможность участвовать в этой работе, вносить свои предложения и замечания.