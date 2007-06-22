Началась зачистка судейских

По информации хорошо осведомленного источника, досрочно прекращены полномочия председателей Андижанского областного суда по уголовным делам, Мирзо Улугбекского, Шайхантахурского, Мирабадского, Яккасарайского районных судов по уголовным делам города Ташкента. Лишились своих должностей некоторые судьи Мирабадского и Учтепинского районных судов по уголовным делам города Ташкента, председатель Шайхантахурского районного административного суда города Ташкента, заместитель председателя и судья Ташкентского областного суда по уголовным делам, председатель Ташкентского областного экономического суда, председатель Мирабадского межрайонного суда по гражданским делам города Ташкента.

Причины не разглашаются, о них можно только догадываться.







