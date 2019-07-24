Полыхнул газопровод

В 21:50 20 июля на 76-м километре магистрального газопровода «Газли-Шымкент» (Бухарская область) произошла авария, повлекшая возгорание.

Двумя днями ранее местные СМИ распространили информацию об отключении двух энергоблоков Тахиаташской ТЭС (Каракалпакстан), вызванном «проблемами на линии электропередач». В виду остановки энергоблоков без электроэнергии остались несколько районов Хорезмской области и Каракалпакстана. О возобновлении подачи электроэнергии сообщений замечено не было.











Как сообщила компания «Узтрансгаз», пламя уже локализовано, жертв и пострадавших нет, ведутся аварийно-восстановительные работы. Возобновить транспортировку газа планируется 23 июля.