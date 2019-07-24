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Полыхнул газопровод

В 21:50 20 июля на 76-м километре магистрального газопровода «Газли-Шымкент» (Бухарская область) произошла авария, повлекшая возгорание. Как сообщила компания «Узтрансгаз», пламя уже локализовано, жертв и пострадавших нет, ведутся аварийно-восстановительные работы. Возобновить транспортировку газа планируется 23 июля.

Двумя днями ранее местные СМИ распространили информацию об отключении двух энергоблоков Тахиаташской ТЭС (Каракалпакстан), вызванном «проблемами на линии электропередач». В виду остановки энергоблоков без электроэнергии остались несколько районов Хорезмской области и Каракалпакстана. О возобновлении подачи электроэнергии сообщений замечено не было.

Полыхнул газопровод


Соб. инф.



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Просмотров: 3735     21 июля 2019



 
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