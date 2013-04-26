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В шаге от возраста Пророка

24 июля президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву исполняется 62 года. Став подлинно публичным политиком лишь менее трех лет назад, он успел вывести страну из изоляции, оживить экономику, восстановить связи с соседями по региону и далее, принципиально изменить отношение к Узбекистану цивилизованного мира.

Вплотную приблизившись к возрасту Пророка, глава государства по-прежнему активен, энергичен, инициативен. С генетически присущей ему совестливостью, он адекватно и оперативно реагирует на сообщения о нарушениях прав граждан представителями органов власти, принуждая последних служить народу, а не руководить им. Понимая, что информация – ключ к решению всех проблем, он не одергивает журналистов, истосковавшихся по свободе слова, и не позволяет одергивать их подчиненным.

За весьма короткий отрезок времени президент сумел максимально развернуть в свою сторону практически все социальные слои населения, вселив в каждый надежду на лучшую жизнь, в лучшей, нежели сегодня, стране. Он хочет, чтобы его любили, а не боялись, четко осознавая, что государство, построенное на страхе народа перед властью, - убого и бесперспективно. От сильного общества – к сильному государству, а не наоборот.

«Чёрт возьми, неужели он пришёл дать нам волю?», - задались мы вопросом спустя два дня после президентских выборов 2016 года.

Сегодня, похоже, знак вопроса можно убрать.

В шаге от возраста Пророка


Соб. инф.



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Просмотров: 112     24 июля 2019


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