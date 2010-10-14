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25 июля состоялась встреча представителей менеджмента ИП ООО SFI Management Group с основателем нашего издания. В обстановке взаимного уважения стороны обсудили вопросы освещения нами деятельности АО «Узметкомбинат», находящегося в доверительном управлении SFI.

В ходе предельно откровенного диалога, прошедшего в конструктивном ключе, представители управляющей компании и основатель издания UzMetronom проанализировали причины, препятствовавшие достижению понимания позиций друг друга, и выработали механизм контактов и консультаций на случай возникновения сомнений в толковании или достоверности инсайдерской информации, поступающей с вверенных им предприятий.

Полуторачасовой диалог убедил нас в твердом и однозначном стремлении SFI сотрудничать, а не конфликтовать с представителями журналистского сообщества, вне зависимости от их официального статуса. Более того, диалог продемонстрировал открытость и готовность собеседников предоставить любую интересующую журналистов информацию о деятельности предприятий, модернизацию которых ООО SFI Management Group осуществляет.

В свою очередь основатель UzMetronom подчеркнул, что его издание также всегда открыто для откровенного разговора.

Встреча завершилась на той же ноте взаимного уважения, что и началась. Расставались по-доброму. Есть контакт, как говаривали в таких случаях. А это - самое важное. И полезное, заметим.

Есть контакт


Редакция



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Просмотров: 417     26 июля 2019


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