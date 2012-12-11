Ужин при свечах



Постановлением правительства Узбекистана с 15 августа в Узбекистане почти на 20 процентов будут повышены тарифы на природный и сжиженный газ, электроэнергию, горячую и холодную воду, отопление, канализацию, вывоз мусора. С этой же даты почти на 13 процентов возрастут цены на уголь, бензин и дизельное топливо, проезд в общественном транспорте.



Кроме того, правительство



Напомним, что с 1 августа этого года на 10 процентов увеличены размеры налогов, акцизных сборов, административных штрафов, а также минимальный размер оплаты труда.





Кроме того, правительство планирует повсеместное введение лимита потребления электроэнергии на одного абонента (домохозяйство) в объеме 250 кВт.ч. в месяц по фиксированном тарифу. За каждый киловатт превышения лимита абонент будет платить больше. Что касается юридических лиц, то для них тариф на потребление электроэнергии будет повышен до 450 сумов за киловатт.Напомним, что с 1 августа этого года на 10 процентов увеличены размеры налогов, акцизных сборов, административных штрафов, а также минимальный размер оплаты труда.