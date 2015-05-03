Шесть часов без света

30 июля значительная часть центра столицы Узбекистана на шесть часов осталась без электроэнергии. Отключение произошло ориентировочно в 11:30, а подключение приблизительно в 17:30. Предположительно, не выдержали нагрузки ветхие электрические сети и трансформаторные подстанции третьей четверти двадцатого века.









