Шесть часов без света

30 июля значительная часть центра столицы Узбекистана на шесть часов осталась без электроэнергии. Отключение произошло ориентировочно в 11:30, а подключение приблизительно в 17:30. Предположительно, не выдержали нагрузки ветхие электрические сети и трансформаторные подстанции третьей четверти двадцатого века.
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