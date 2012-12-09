Голову напекло?

1 августа министр финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров, сам того не
понимая, констатировал крайнюю бедность основной части населения страны,
выражающуюся в почти полном отсутствии бытовой техники. По его словам,
«средняя семья в республике тратит 80-120 киловатт в месяц». Это - три
лампочки накаливания не самой высокой яркости, один холодильник и один
утюг, который позволительно включать на 15 минут раз в неделю.
Заявив,
что «именно поэтому мы снизили базовую норму потребления электроэнергии
до 250 киловатт», - министр к тому же исключил сколько-нибудь существенный рост материального
благосостояния населения в обозримом будущем.
Что ж, похоже, у
него для этого есть основания - после повышения цен на всё и вся, еще
меньше граждан смогут позволить себе приобрести (включить) кондиционер,
микроволновую печь, стиральную машину.
Отметив, что «В
Узбекистане государство теряет 20 процентов электроэнергии и 8-30
процентов природного газа», министр финансов фактически констатировал
намерение государства компенсировать потери (хищения) деньгами
населения.
Возможно, министру и его российскому советнику напекло
голову - на дворе все-таки за сорок. Хотя, вряд ли – суточное
энергопотребление здания, где они трудятся, с учётом кондиционирования воздуха, эквивалентно месячному
расходу электроэнергии в среднестатистическом кишлаке. Но в любом случае
министру надо сказать спасибо за откровенность и ясно очерченную
перспективу. По крайней мере, не будет иллюзий...
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