Голову напекло?



1 августа министр финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров, сам того не понимая, констатировал крайнюю бедность основной части населения страны, выражающуюся в почти полном отсутствии бытовой техники. По его словам , «средняя семья в республике тратит 80-120 киловатт в месяц». Это - три лампочки накаливания не самой высокой яркости, один холодильник и один утюг, который позволительно включать на 15 минут раз в неделю.



Заявив, что «именно поэтому мы снизили базовую норму потребления электроэнергии до 250 киловатт», - министр к тому же исключил сколько-нибудь существенный рост материального благосостояния населения в обозримом будущем.



Что ж, похоже, у него для этого есть основания - после повышения цен на всё и вся, еще меньше граждан смогут позволить себе приобрести (включить) кондиционер, микроволновую печь, стиральную машину.



Отметив, что «В Узбекистане государство



Возможно, министру и его российскому советнику напекло голову - на дворе все-таки за сорок. Хотя, вряд ли – суточное энергопотребление здания, где они трудятся, с учётом кондиционирования воздуха, эквивалентно месячному расходу электроэнергии в среднестатистическом кишлаке. Но в любом случае министру надо сказать спасибо за откровенность и ясно очерченную перспективу. По крайней мере, не будет иллюзий...



Заявив, что «именно поэтому мы снизили базовую норму потребления электроэнергии до 250 киловатт», - министр к тому же исключил сколько-нибудь существенный рост материального благосостояния населения в обозримом будущем.Что ж, похоже, у него для этого есть основания - после повышения цен на всё и вся, еще меньше граждан смогут позволить себе приобрести (включить) кондиционер, микроволновую печь, стиральную машину.Отметив, что «В Узбекистане государство теряет 20 процентов электроэнергии и 8-30 процентов природного газа», министр финансов фактически констатировал намерение государства компенсировать потери (хищения) деньгами населения.