Снёс и пошёл на повышение



29 июля – 3 августа 2019 года



На первых страницах республиканских газет 30 июля опубликовано сообщение «О визите Президента Узбекистана в Беларусь». Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по приглашению белорусского коллеги Александра Лукашенко 31 июля – 1 августа посетит эту страну с официальным визитом, говорится в сообщении.



В СМИ 31 июля опубликован указ «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия торговле людьми и принудительному труду» и постановление «О мерах по реализации проекта «Комплексное развитие средних городов» с участием Международного банка реконструкции и развития».



В печати 1 августа опубликовано сообщение «Президент Узбекистана прибыл в Минск». «Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко 31 июля с официальным визитом прибыл в эту страну», - говорится в сообщении.



В этот же день газеты на первых страницах поместили постановление «О дополнительных мерах по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции и дальнейшему развитию пищевой промышленности».



В республиканских газетах 2 августа опубликован большой отчет УзА под заголовком «Узбекистан и Беларусь - на новом, более эффективном этапе взаимных отношений». В нем рассказывается об основных мероприятиях визита президента Узбекистана в Минск.



В этот же день напечатано постановление «О мерах по ускоренному развитию сельскохозяйственного машиностроения, государственной поддержке обеспечения аграрного сектора сельскохозяйственной техникой».



В ведущих узбекских газетах в субботних номерах публикуется отчет УзА о совещании, которое провел президент под заголовком «Проанализировано исполнение поставленных задач по развитию предпринимательства». «Под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 2 августа состоялось видеоселекторное совещание, посвященное анализу проводимой работы по развитию малого бизнеса и предпринимательства», - говорится в сообщении.



Республиканские СМИ 2 августа распространили сообщение под заголовком «Депутаты заслушали отчет правительства об исполнении государственной программы». «Заслушан отчет Кабинета Министров о ходе исполнения Государственной программы по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год активных инвестиций и социального развития» в первом полугодии 2019 года. Отчет представил заместитель Премьер-министра А. Абдухакимов», - пишут СМИ со ссылкой на пресс-службу Законодательной палаты парламента.



Ряд газет перепечатали материал УзА, озаглавленный «Почему повышены цены, или как обеспечить стабильное снабжение электроэнергией». Автор пытается обосновать причины повышения цен на энергоресурсы. «Все мы не любим повышения цен на что угодно. Но еще больше мы не любим, когда привычные бытовые удобства оказываются под угрозой. Тема изменения тарифов на электроэнергию сегодня в приоритете обсуждений. Социальные сети, интернет-СМИ особенно любят затрагивать эту «горячую» тему, для которой так легко найти читателя. Однако, говоря о повышении цен на электроэнергию, мало кто приводит точные данные, на сколько прибавится цена, и еще меньше кто задается вопросом: а что будет, если все останется как есть».



В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» 31 июля под рубрикой «Критический взгляд» опубликована статья «Кривые зеркала кампанейщины, или Превышенные полномочия государственных органов на местах». Речь о сносах: «Ссоры, перепалки, а то и случаи рукоприкладства, происходящие на местах до и после, а также во время сноса зданий, словно кривые зеркала, отобразили последствия случаев кампанейщины, искажающей гуманную политику государства отдельными представителями органов местной власти», - пишет автор.



«Следующим снесут ваш дом?» - под таким заголовком в газете «Правда Востока» 30 июля рассказывается о резонансных событиях, связанных со сносами в Кашкадарьинской и Хорезмской областях.



В газете «Хуррият» 31 июля опубликована статья под заголовком «Беги, хоким идет». Автор рассуждает о сносах жилья и объектов предпринимательства с нарушением законных прав граждан, о том, что власти не местах грубо искажают созидательные задачи, которые ставит президент. «Люди должны встречать руководителей радушно, в надежде на помощь и хорошие новости, а не разбегаться с криками» «беги, хоким идет, сносить будет», - пишет газета.



Тему подхватили и партийные издания. Так, «Узбекистон овози» 30 июля опубликовала большой обзорный материал под заголовком «Дом и собственность дороги, как жизнь». «Миллий тикланиш» 31 июля – «Что мешает реализации благородных целей?».



Газета «Хабар» опубликовала на эту тему материал под заголовком «Хоким приказывает, прокурор – давит, а судья – просто кукла». Журналист издания пишет, что под лозунгом «Благоустроенное село», «Благоустроенная махалля» местные органы власти допускают грубейшие нарушения законов. «Тем, кто пытается противостоять агрессивным действиям, угрожают – ты что, против политики Президента?! Такой удар ниже пояса выдерживает не каждый», - пишет автор.



В статье приводится пример того, как в Уртачирчикском районе снесли точку общепита. Все решения, связанные с этим объектом, который принадлежит семье предпринимателей, выносились оперативно. Суд по этому делу вынес нужное хокимияту решение. Его тут же, не откладывая в долгий ящик, исполнили. Под предводительством заместителя прокурора Ташкентской области все помещения превратили в руины.



«Никто ответственности не понес. Все на местах. А зам прокурора, внесшего личный вклад в исполнение решения, которое еще не вступило в законную силу, признали достойным занять пост начальника управления в Генеральной прокуратуре», - заключает автор.



Газета «Инсон ва конун» 30 июня опубликовала статью под заголовком «Из колыбели до могилы». Обозреватель издания рассуждает о коррупции, которая охватила все стороны жизни. «В родильном доме медикам надо заплатить, в детском саду, в школе и институте, за устройство на работу надо «благодарить», платить надо и за место на кладбище, и за то, чтобы могилу выкопали», - пишет автор.



Газета «Махалла» опубликована материал под заголовком «Задержаны «бизнесмены, торговавшие мясом ишаков». Автор рассказывает, что в Навоийской области выявлены и задержаны мясники, которые занимались реализацией некачественного мяса, в том числе и ослиного. Все необходимы разрешения и справки они покупали у сотрудников СЭС прямо при входе на рынок. Журналист также делится наблюдениями, почему на рынках мясо резко подорожало. Оказалось, что главная проблема заключается в высокой стоимости кормов.



Газета «Ишонч» опубликовала реплику под заголовком «Мажрум восхищает туристов, но …». Речь о кишлаке Мажрум в Фаришском районе Джизакской области, где растет многовековая арча, которая привлекает к себе внимание множества людей. В заметке говорится о том, что местные жители нуждаются в улучшении условий их жизни, стоит также подумать об удобстве прибывающих сюда туристов. «Дороги плохие, связи нет, столбы с электропроводкой не заменяли с тех пор, как их установили в 1972 году», - пишет газета.



