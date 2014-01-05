Аллергия и правосудие



«Извините, что не побрился, у меня аллергия», - именно так начал 7 августа совещание с коллективом Верховного суда К. Камилов. Сразу же пропев дифирамбы в адрес руководства страны, он указал на высокое доверие, которое оказывается судам со стороны президента, забыв при этом про доверие населения.



Собрание, которое было нацелено на изучение деятельности Верховного суда в первом полугодии текущего года, прошло в жанре «Я начальник, ты дурак». Было всё: от размеров юбок, которые носят сотрудницы, до лампочек и кондиционеров, которые надо выключать перед уходом.



Не было лишь главного. Вопросов, связанных с качественным отправлением правосудия. Видимо, голова главного судьи занята другим. Не до правосудия ему. Не до нескольких десятков женщин, штурмовавших 5 августа здание Верховного суда в надежде попасть на приём к Камилову и добиться справедливости.



В ходе собрания он рекомендовал Департаменту по обеспечению деятельности судов провести срочный аудит всех его территориальных подразделений. Как говорится на всякий случай. Ведь именно этот департамент занимается строительством и сдачей в эксплуатацию зданий судов по всей стране. Что примечательно, в последнее время, стоимость каждого здания областного, районного или городского суда, как ни странно, кружится около 5 млрд. сумов.



Было также дано поручение о необходимости тщательного подбора и отбора организаций, с которыми Верховный суд заключает договора о поставке тех или иных товаров или оказания услуг. «А если придут, а если проверят», - так обосновал Камилов данные поручения.



Опять пропустив тему правосудия, он начал объяснять коллективу, причину своего отказа в их прошении о выплате премии к предстоящему празднику Курбан-хаит. «Премию мы не потянем, потому что денег нет», - сказал он. А просили те, кто получает рядовую зарплату и ничего больше. Любимцы самого Камилова, получающие надбавку к зарплате в размере 50, 100 и даже 200 процентов, что выражается в восьмизначных цифрах, к прошению не присоединились.



Обозвав председателей областных судов, которые не присутствовали на совещании, прохвостами и тунеядцами, поблуждав вокруг сдачи ненужных документов в архив, ремонта автомобильного парка, открытия нового зала судебных заседаний и прочих хозяйственных мелочей, Камилов отпустил всех восвояси.



Вопросы самого правосудия и доверия граждан к судам остались за бортом. Как обычно.



Дильшод Аскаров



Собрание, которое было нацелено на изучение деятельности Верховного суда в первом полугодии текущего года, прошло в жанре «Я начальник, ты дурак». Было всё: от размеров юбок, которые носят сотрудницы, до лампочек и кондиционеров, которые надо выключать перед уходом.Не было лишь главного. Вопросов, связанных с качественным отправлением правосудия. Видимо, голова главного судьи занята другим. Не до правосудия ему. Не до нескольких десятков женщин, штурмовавших 5 августа здание Верховного суда в надежде попасть на приём к Камилову и добиться справедливости.В ходе собрания он рекомендовал Департаменту по обеспечению деятельности судов провести срочный аудит всех его территориальных подразделений. Как говорится на всякий случай. Ведь именно этот департамент занимается строительством и сдачей в эксплуатацию зданий судов по всей стране. Что примечательно, в последнее время, стоимость каждого здания областного, районного или городского суда, как ни странно, кружится около 5 млрд. сумов.Было также дано поручение о необходимости тщательного подбора и отбора организаций, с которыми Верховный суд заключает договора о поставке тех или иных товаров или оказания услуг. «А если придут, а если проверят», - так обосновал Камилов данные поручения.Опять пропустив тему правосудия, он начал объяснять коллективу, причину своего отказа в их прошении о выплате премии к предстоящему празднику Курбан-хаит. «Премию мы не потянем, потому что денег нет», - сказал он. А просили те, кто получает рядовую зарплату и ничего больше. Любимцы самого Камилова, получающие надбавку к зарплате в размере 50, 100 и даже 200 процентов, что выражается в восьмизначных цифрах, к прошению не присоединились.Обозвав председателей областных судов, которые не присутствовали на совещании, прохвостами и тунеядцами, поблуждав вокруг сдачи ненужных документов в архив, ремонта автомобильного парка, открытия нового зала судебных заседаний и прочих хозяйственных мелочей, Камилов отпустил всех восвояси.Вопросы самого правосудия и доверия граждан к судам остались за бортом. Как обычно.