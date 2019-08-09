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Простите, наболело

Уважаемая редакция. Я давно покинул Узбекистан и, если честно, не жалею об этом. Однако, здесь остались мои друзья, одноклассники, сокурсники и коллеги. По тому, что происходит у вас в стране, сужу по письмам друзей и сообщениям СМИ – благо нынешний президент позволил им писать почти обо всём. Сужу и прихожу к выводу, что в свое время поступил правильно.

В частности, я рад, что успел продать свой дом, который просто могли снести в угоду какой-нибудь непонятной строительной компании, выплатив мне компенсацию, равную стоимости кладовки. Но мне больно смотреть на отрешенные лица людей, запечатленных фотографами на фоне обломков кирпичей – того, что осталось от их домов. Пусть неказистых, не особо благоустроенных, но своих. Теперь у них нет ни дома, ни денег, по крохам отложенных на «черный день». У них даже сил нет плакать!

Вы строите какой-то странный капитализм – системно повышаете акцизы, пошлины, налоги, штрафы, тарифы, но не развиваете современное и высокотехнологичное производство и не совершенствуете управление экономикой, отдавая предпочтение апробированным административным рычагам. В результате всё, что вы выпускаете, можно выгодно продать только в самом Узбекистане, но никак не за его пределами. Люди вынуждены покупать плохое и дорогое – у них выхода нет. А если «за», то - демпинг, что и подтверждает сравнительная статистика цен.

Вы, словно подушками безопасности обложили преференциями «отечественных производителей», зарегистрированных в офшорах. Именно поэтому вы можете позволить себе выпускать колбасу без мяса, сливочное масло без молока и цемент без клинкера. Ваш цемент, кстати, – это пыль, отдаленно напоминающая цемент. Такой пример: просроченная дебиторская задолженность ОАО АО «Кызылкумцемент» составляет 30 млрд.сумов. Несколько сотен тысяч тонн цемента скопилось на складах этого предприятия. Потребитель предпочитает импортный цемент, а не отечественный. Это мне коллеги бывшие справочку подогнапли.

Ваш министр финансов – отдельная песня на слова и музыку российского советника, имеющего на исторической родине не самую лучшую профессиональную репутацию. Министр решил сделать то, что не решились сделать даже в России – обезжирить граждан, едва выкарабкавшихся из бедности. Не богатых и очень богатых, что было бы логично, а именно тех, кто едва выкарабкался.

Что я имею в виду? Введение лимита потребления электроэнергии и природного газа для населения по «социально приемлемым» ценам, а всё что выше – по фантастическим произвольным. Лимит расчитан из потребностей второй половины двадцатого века, но никак не сегодняшних. И это в стране, где летом адская жара, а зимой нет отопления в большей части населенных пунктов. Я уж не говорю о том, что вы решили свою промышленность перевести с природного газа на уголь. Китайцы, экономику которой вы фактически спонсируете своими действиями, наверное, дар речи потеряли от свалившегося на них счастья.

Вы никогда не задумывались, почему в Узбекистан не идет европейский капитал? Для тех, кто не знает: доля постсоветских республик Средней Азии и Казахстана в товарообороте Евросоюза составляет всего 1 (один) процент. Доля Казахстана в этом одном проценте - 0,8. На все остальные, ныне суверенные, государства приходится 0,2. Не догадываетесь, почему? Подумайте.

Есть ощущение, что Узбекистан опять начинает «рисовать» оптимистическую статистику. Возможно, я ошибаюсь, но ощущение есть.    Особенно, в части доходов населения, инфляции, роста цен на товары и услуги, объемов инвестиций.

... Повторюсь: я не жалею, что сменил страну постоянного проживания. Почему? За 28 лет независимого развития минимальный размер заработной платы (МРЗП) в Узбекистане так и не перешагнул отметку в 25 долларов. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) предполагает 2 доллара за восьмичасовой рабочий день. За 2,6 килограмма хорошей баранины (мякоти) мой друг заплатил в Ташкенте 180 тысяч сумов (22,2 доллара), что практически эквивалентно МРЗП. По информации друзей, средняя зарплата даже в ключевых отраслях промышленности Узбекистана и по сей день не превышает 1 миллиона сумов ($115). То есть, человек, своими руками создающий материальные ценности, вынужден довольствоваться тремя долларами в сутки. Вы еще только подходите к таким терминам, как «прожиточный минимум» или «потребительская корзина».

Как вы здесь живёте? Простите, наболело. Душой-то я всё равно здесь.

К. Ю.
Ваш постоянный читатель.

Простите, наболело






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Просмотров: 1217     9 августа 2019



 
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