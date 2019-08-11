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Заведите козу

Ознакомился с ощущениями бывшего соотечественника, успевшего продать дом до того, как его могли снести в угоду «какой-нибудь непонятной строительной компании», и вспомнил старый анекдот про еврея, пришедшего к раввину за советом. «Жена – дура, дети - сволочи, соседи – гады». Заведите козу, посоветовал раввин.

Прошло полгода, еврей снова приходит к раввину и говорит, что жизнь вообще стала невыносимой - коза подрала обои, погрызла мебель и вонь стоит. Что делать? А теперь – уберите козу, сказал раввин.

Анекдот – к тому, что всё познаётся в сравнении. Мы как-то быстро забыли совсем недавнее прошлое. Тогда тоже сносили дома и тоже выдавали символическую компенсацию. Разница в том, что вслух решались говорить об этом единицы, и те рисковали свободой. Сегодня говорят все и без риска оказаться в местах лишения свободы или доме для умалишенных. Разница принципиальная, согласитесь.

Принципиальная разница и в реагировании верховной власти на произвол или откровенное беззаконие. Не всегда адекватное, но практически всегда видимое. Было время, когда прокуратура вызывала на допросы жалующихся на непомерные счета за природный газ граждан, а не тех, кто эти счета фальсифицировал. Сегодня подобное исключено по определению.

Сегодня мы открыто говорим о росте цен и тарифов, опережающем доходы населения, подвергаем критике действия правительства и даже президента, если подписанные им документы нам представляются тенденциозными. И всё это в открытом доступе. И за это никого не посадили. А ведь еще три года назад мы пикнуть боялись. Две трети информационных ресурсов, рассказывающих о происходящем в Узбекистане, были недоступны в самом Узбекистане. Ваш UzMetronom люди боялись открывать, а сейчас он в свободном доступе.

Никто не спорит: проблем у нас еще хватает. Идиотов – тоже. Прошлое просто так не уходит. Но я лично страну покидать не планировал и не планирую. Насколько мне известно, той же позиции придерживается и г-н С. Ежков, создавший этот ресурс и поддерживающий его второе десятилетие. Проще простого сменить страну. Сложнее сделать её комфортной.

Пишу на эмоциях. Опубликуете – спасибо. Нет – пойму.

Анвар Рахимов

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Просмотров: 2807     9 августа 2019



 
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