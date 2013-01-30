Банки опустили сум

9 августа Центральный банк Узбекистана второй раз за неделю скорректировал курс национальной валюты по отношению к свободно конвертируемой. Доллар подорожал еще на 177 сумов, а евро – на 259. Таким образом, с 10 августа соотношение доллара к суму будет выражено пропорцией 1:8882. Днями ранее резко понизили стоимость национальной валюты коммерческие банки. Здесь за один доллар надо было отдать 9200 сумов.

Для справки: 10 августа 2016 года реальное соотношение курса доллара к суму выражалось пропорцией 1: 6400. 10 августа 2017 года – 1:7800. 10 августа 2018 года - тоже 1:7800.

















Перманентное обесценивание национальной валюты Узбекистана идет параллельно с ростом цен на товары и услуги. Единственное, что утешает, ЦБ еще не начал корректировать курс валют ежедневно или два-три раза в сутки. К завтраку, обеду и ужину.