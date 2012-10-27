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Компенсация - амбар не построишь

5 – 10 августа 2019 года

Республиканские газеты «Халк сузи», «Народное слово» и «Правда Востока» вышли в понедельник 5 августа. На первых страницах эти издания поместили постановление президента «О праздновании Курбан хайита» и небольшое сообщение без заголовка, в котором говорится, что президент страны с 5 августа будет находиться в краткосрочном трудовом отпуске.

В субботних номерах за подписью президента опубликовано «Поздравление народу Узбекистана с праздником Курбан хайит».

Ряд изданий 7 августа опубликовали сообщение об очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса под заголовком «Коренным образом будет совершенствоваться порядок управления многоквартирными домами». «Депутаты обсудили ряд законопроектов, направленных на правовое сопровождение осуществляемых реформ в различных сферах общественно-политической, социально-экономической жизни страны», - говорится в сообщении.

Узбекские СМИ 7 августа сообщили о том, что «На горно-полевом полигоне «Фориш» начались армейские международные игры». «На горно-полевом полигоне «Фориш» Центрального военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан состоялось грандиозное открытие соревнований «Военно-медицинская эстафета» в рамках V Армейских международных игр», - говорится в материале.

Республиканские издания 8 августа перепечатали материал УзА под заголовком «С запуском Туракурганской ТЭС появится возможность для полного снабжения Ферганской долины электроэнергией».
 
Газета «Народное слово» 10 августа опубликовала большую статью под заголовком «Политические партии должны стать важным институтом нашего общества». Автор рассуждает о политической системе развитых государств, затем переходит к деятельности партий, которые существуют в Узбекистане. Он пишет, что партии оторваны от реальной жизни, деятельность их неэффективна, идеология отражена только на бумаге. «Среди партийных руководителей очень мало лидеров с высоким потенциалом, за которыми следовали бы остальные члены партии», -  пишет автор.

8 августа, со ссылкой на пресс-службе Минздрава, опубликована заметка «Корь прибыла из-за рубежа». «По поводу появившейся в интернете информации о вспышке кори в Самарканде Министерство здравоохранения сообщило: с января по 5 августа 2019 года в Самаркандской области из 419 подозрительных случаев подтверждены 29. Согласно заключению ВОЗ, вирус завезен в республику из-за рубежа». Далее приводятся данные о том, что в минувшем году в рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий в Узбекистане дополнительно были привиты 22310 человек.

    Ряд изданий перепечатали материал УзА под заголовком «От минимума к максимуму». В нем речь идет о том, что лишь до 20 процентов сельхозпродукции перерабатывается в республике. По мнению авторов, в условиях Узбекистана значительный вклад в рост экономики страны может привнести углубление переработки сельскохозяйственной продукции и дальнейшее развитие пищевой промышленности.

«Вопрос сноса должен решать только суд» - статью под таким названием опубликовало издание «Иктисодий газета». Автор подчеркивает, право принимать решения о сносах предоставлено местным хокимиятам. Но они во многих случаях, не обращая внимания на законодательство, принятые указы и постановления, проявляют при сносах безоглядную активность. В результате страдают люди, страдают предприниматели. По мнению автора, этот вопрос следует передать судам. «При этом они должны быть независимыми, от них требуется принципиальность и объективность. Сегодня к судам есть также немало претензий», - пишет автор.

Тему продолжила газета «Махалла» в статье «Болячки старой болезни». Автор рассказывает о том, что в одном из районов Андижанской области при строительстве дороги снесли 666 домов. Компенсацию выдали мизерную (амбар не построишь), выплаты задержали. Люди обратились в суд в надежде на справедливость. После долгой волокиты решение было вынесено в пользу пострадавших граждан, но следующая судебная инстанция отменила его.

В этом же издании опубликован материал под заголовком «Люди поймут, потерпят, но не надо их обманывать…». Автор – депутат парламента - рассказывает о том, что ситуация со сносами изменилась. Теперь, если хоким нанесет ущерб в результате сноса, он сам будет его возмещать.

Газета «Махалла» также опубликовала статью, озаглавленную «Проблемы принудительного труда, чем они отличаются от хашара». Автор пишет, что привлекая учителей и медиков к различным сельхоз работам, благоустройству чиновники пытаются прикрыться маской хашара. Мол, люди добровольно вышли на хашар. Исходя из таких ситуаций, автор предлагает законодательно определить, чем отличается традиционный народный хашар от принудительного труда.
 
Газета «Ватанпарвар» опубликовала статью под заголовком «Город смерти» на Арале». В нем рассказывается об острове Возрождение и военных объектах советских времен, которые там находились.
 

Компенсация - амбар не построишь


Соб. инф.



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Просмотров: 413     11 августа 2019


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