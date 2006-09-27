Исходя из национальных интересов

Министерство иностранных дел Афганистана выразило протест Узбекистану в связи с приемом делегации движения «Талибан». Официальный представитель МИД ИРА Сибгатулла Ахмади заявил, что афганское правительство приветствует сотрудничество между странами по вопросам продвижения мирного процесса, однако, «официальный прием» и характер встречи не способствуют содействию переговорам между афганскими властями и талибами.





Напомним, что в минувший четверг представители Министерства иностранных дел Узбекистана провели переговоры с делегацией «Талибана». В ходе встречи глава политического офиса талибов в Катаре мулла Абдул Гани Барадар поблагодарил узбекские власти за усилия в продвижении мирного процесса и поддержал предложение о проведении очередной межафганской встречи в Самарканде.





Следует отметить, что попытки наладить конструктивный диалог именно с движением «Талибан» Узбекистан предпринимал и при Исламе Каримове. В середине-конце 1990-х годов, когда власть в стране перешла в руки талибов, свергнувших власть правительства моджахедов во главе с Б. Раббани, Ташкент первоначально однозначно придерживался антиталибовской позиции, поддерживая т.н. «Северный альянс», и в первую очередь, проузбекские вооруженные формирования лидера «Национального исламского движения Афганистана» (НИДА) генерала Абдурашида Дустома, который контролировал ряд приграничных с РУз афганских провинций. Но с их захватом талибами и выходом непосредственно к узбекско-афганской границе, в Ташкенте происходит переоценка складывающегося баланса сил на афганской сцене, а также приходит понимание необходимости договариваться с победившей стороной во избежание возникновения вооруженных инцидентов в приграничной зоне и налаживания добрососедских отношений.



После проведения определенной предварительной работы, по инициативе узбекской стороны в приграничный город Термез в мае 1999 года прибыла делегация, провозглашенного на тот период талибами Исламского Эмирата Афганистан, во главе с заместителем министра иностранных дел ИЭА моулави Абдул Захидом. Состав делегации, а в нее входили также заместитель министра торговли моулави Фазл Мохаммад Файзан, заместитель министра геологии и промышленности моулави Мохаммад Азам Элми, заместитель министра водного хозяйства и энергетики Кари Хамдулло и советник министерства торговли Мохаммад Гавс Бахир, свидетельствовал о том, что талибы были настроены на конструктивный диалог со своим северным соседом, а не на конфронтацию, о которой так много говорилось в то время.





В ходе состоявшихся шестичасовых переговоров обсуждались вопросы торговли, обеспечение электроэнергией афганского приграничного населенного пункта Хайратон и административного центра Мазари-Шарифа, продажа товаров первой необходимости и химических удобрений. Тогда обе стороны отметили, что состоявшиеся переговоры являются позитивным шагом во взаимоотношении двух стран, в стабилизации безопасности и мира в регионе. Представители движения «Талибан» изложили позицию ИЭА в отношении политических проблем в Центральноазиатском регионе, а также в вопросах укрепления и расширения отношений с соседними странами. В ходе встречи обе стороны выразили надежду, что путем переговоров и встреч будут укрепляться и расширяться двусторонние отношения.



А уже через месяц, в начале июня 1999 года, министр иностранных дел Узбекистана А. Камилов в Кандагаре встретился с основателем и лидером ДТ Моххамад Омаром и передал ему письмо президента Узбекистана И. Каримова, в котором речь шла о налаживании добрососедских отношений между двумя странами и создании атмосферы взаимопонимания. А.Камилов также пригласил представителей властей ИЭА принять участие во встрече в Ташкенте в рамках инициированного Узбекистаном формата «6+2».



Вплоть до осени 2001 года, когда началась возглавляемая США операция «Несокрушимая свобода» с вводом в Афганистан коалиционных сил Запада и свержения режима движения «Талибан», контакты Ташкента с талибами носили устойчивый характер.



Нынешние контакты Узбекистана с представителями движения «Талибан» имеют давнюю историю. Это позволяет Ташкенту получать определенные преференции в активизирующемся в последнее время процессе урегулировании длящегося уже не одно десятилетие внутриафганского кризиса. При этом, наряду с последней политической и экономической активностью в Афганистане, Узбекистан рассчитывает занять выгодное для своих национальных интересов место в послевоенном устройстве этой страны.







