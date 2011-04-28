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Плач Ярославны. Местная версия

Третий месяц на государственном портале для всеобщего обсуждения представлен проект постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии инвестиционной политики Республики Узбекистан до 2025 года ID-3394», подготовленный Министерством экономики и промышленности.

В целом, разработка и принятие правительством Стратегии развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу является признанным и широко используемым инструментом в зарубежной практике государственного управления. Так называемое, visioning – видение консолидации внутреннего потенциала развития нации, завоевания лучшего места для страны в структуре мировой экономики и в международных процессах развития.

При знакомстве с представленным документом у меня, к сожалению, не возникло уверенности, что разработчики проекта ясно понимают, для чего необходимы такие документы. Но что хуже, уже принятые государством и вступившие в силу нормативно-правовые акты говорят об отсутствии самого видения. Нет понимания того, какую экономику мы строим, какие у нас амбиции, кем хотим стать в среднесрочной и долгосрочной перспективе, какие у нас драйверы развития – точки роста, которые обеспечат процветание. Непонятно, в чем наши ключевые конкурентные преимущества, как обеспечить реализацию наших конкурентных преимуществ, какие предполагается использовать механизмы развития экономики и привлечения инвестиций.

Долгосрочный стратегический документ должен определять текущее положение и предполагаемые вызовы и угрозы, «нарисовать» желаемое будущее в конкретных количественных и качественных характеристиках, а также определить путь продвижения вперед, чего не видно в проекте. А ведь не было необходимости что-то изобретать -  есть целый ряд документов международных организаций, таких как ОБСЕ, ПРООН и других, где дано полное представление о том, что такое национальное видение и национальная стратегия развития экономики, рассказывающих об этапах формирования делового климата, стимулах по успешному привлечению иностранных инвестиций для развития страны. Приводятся примеры наиболее успешной практики тех государств, которые в последние годы добились значительного прогресса в улучшении своего инвестиционного климата и обеспечения экономического развития.

Вместо изучения международного опыта и его использования с учетом наших национальных особенностей, для разработки модели «большого скачка», которую успешно претворили и продолжают претворять в жизнь такие азиатские страны как Сингапур и Малайзия, министерством готовится Стратегия, по стилю и содержанию (обо всем и ни о чем) напоминающая «плач Ярославны», а не правительственный документ.

Так, согласно постановлению президента Узбекистана № 547 от 02.07.2019 г., группа содействия иностранным инвесторам осуществляет деятельность на основе графика в круглосуточном режиме (посменно) в установленном законодательством порядке (в каждой смене по два работника) в административном здании международного аэропорта Ташкента им. Ислама Каримова. При этом часть группы (два работника дневной смены) размещается в здании Министерства инвестиций и внешней торговли.

Дело даже не в том, что аэропорт, где люди ограничены во времени, - не лучшее место для общения. И не в том, что знакомство в общественном транспорте или на вокзале считается моветоном.  Вопрос - что может сделать смена из двух человек в аэропорту (двое других - в здании министерства, остальные отсыпаются) для формирования положительного инвестиционного имиджа Узбекистана? Представляется большой загадкой, как вообще можно выделить из пассажиропотока потенциального инвестора, как отличить его от того, кто прилетел плов поесть?

На мой взгляд, человека, живущего в стране и заинтересованного в ее развитии и процветании, принимающим решения необходимо задуматься о том, что лимит времени на разработку и утверждение успешной (именно успешной) стратегии развития страны на долгосрочную и среднесрочную перспективу уже исчерпан. Кредит доверия действующей власти уменьшается с каждым днем, особенно в условиях непрекращающихся скандалов с нарушением прав собственности в связи с незаконными сносами и злоупотреблением властью на местах.

По мнению международных экспертов, Узбекистан с его преимущественно молодым населением и перенасыщенностью трудовыми ресурсами имеет в запасе 3-5 лет до получения первых положительных результатов от начатых экономических реформ, если этого не произойдет, невостребованный трудовой потенциал может превратиться в протестный.

Хочется надеяться, что руководство страны это понимает и сделает все возможное для привлечения к участию в разработке Стратегии авторитетных специалистов мирового уровня. Что же касается опубликованного проекта, раз уж с него начал, хотелось бы задать только один простой вопрос: кто даст под него деньги? Я не знаю структуры, готовой это сделать.

Сергей Веренин,
управляющий партнер адвокатской фирмы S.VERENIN’S LEGAL GROUP. Координатор проекта INVEST IN UZBEKISTAN.

Плач Ярославны. Местная версия






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Просмотров: 2371     12 августа 2019


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