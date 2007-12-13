Своей земли не отдадим ни пяди



13 августа президент Узбекистана подписал Закон «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения». Согласно документу, приватизировать земельный участок смогут только граждане Узбекистана (физические лица) и резиденты этой страны (юридические лица). Словом, земля для своих. Провозгласив неприкосновенность частной собственности на приватизированные участки, закон допускает их изъятие, национализацию, реквизицию и конфискацию.



Напомним, что наше издание дважды анализировало проект Закона «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения». 2 марта этого года мы опубликовали материал



В первом мы обратили внимание разработчиков на то, что для введения частной собственности на землю необходимо, прежде всего, внести изменения и дополнения в Конституцию Республики Узбекистан, в которой земля является общенациональным богатством.



Во втором дали понять, что в проекте четко просматривается коррупционная составляющая, которая позволит представителям органов исполнительной власти весьма вольно распоряжаться землей, находящейся под её юрисдикцией.





Напомним, что наше издание дважды анализировало проект Закона «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения». 2 марта этого года мы опубликовали материал «Серо, сыро, срамота» , а 26 марта – материал «Можно ли приватизировать кладбище?» В первом мы обратили внимание разработчиков на то, что для введения частной собственности на землю необходимо, прежде всего, внести изменения и дополнения в Конституцию Республики Узбекистан, в которой земля является общенациональным богатством.