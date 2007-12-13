Своей земли не отдадим ни пяди

13 августа президент Узбекистана подписал Закон «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения». Согласно документу, приватизировать земельный участок смогут только граждане Узбекистана (физические лица) и резиденты этой страны (юридические лица). Словом, земля для своих. Провозгласив неприкосновенность частной собственности на приватизированные участки, закон допускает их изъятие, национализацию, реквизицию и конфискацию.
В первом мы обратили внимание разработчиков на то, что для введения частной собственности на землю необходимо, прежде всего, внести изменения и дополнения в Конституцию Республики Узбекистан, в которой земля является общенациональным богатством.
Во втором дали понять, что в проекте четко просматривается коррупционная составляющая, которая позволит представителям органов исполнительной власти весьма вольно распоряжаться землей, находящейся под её юрисдикцией.
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