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Судью на шконку

По информации хорошо осведомленного источника, арестован и заключён под стражу М.У., работавший судьёй Ташкентского областного суда по уголовным делам. Ранее он был членом Высшего судейского совета, а еще ранее - заместителем председателя того же Ташкентского областного суда по уголовным делам. Ему предъявлено обвинение по статье 210 (получение взятки) Уголовного кодекса.

20 июля этого года мы сообщили о досрочном прекращении полномочий председателей Андижанского областного суда по уголовным делам, Мирзо Улугбекского, Шайхантахурского, Мирабадского, Яккасарайского районных судов по уголовным делам города Ташкента. Лишились своих должностей некоторые судьи Мирабадского и Учтепинского районных судов по уголовным делам города Ташкента, председатель Шайхантахурского районного административного суда города Ташкента, заместитель председателя и судья Ташкентского областного суда по уголовным делам, председатель Ташкентского областного экономического суда, председатель Мирабадского межрайонного суда по гражданским делам города Ташкента.

Судью на шконку


Соб. инф.



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Просмотров: 1874     16 августа 2019


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