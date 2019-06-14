Россия - щедрая душа

По данным Федеральной службы безопасности России, с начала 2019 года в эту страну с целью временного трудоустройства прибыло 918 тысяч мигрантов из Узбекистана. Количество отъехавших практически равно количеству рабочих мест, которые власти Узбекистана якобы создают ежегодно.
Второе место по числу трудовых мигрантов занимает Таджикистан – 524 тысячи человек, на третьем Киргизия – 265 тысяч, на четвертом Украина – 165 тысяч, на пятом Казахстан – 105 тысяч человек.
Как сообщает агентство РБК, всего с намерениями работать в Россию за шесть месяцев текущего года въехало 2,4 миллиона иностранцев.
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