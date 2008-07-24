Взяли помощника судьи



Сотрудниками правоохранительных органов при получении взятки в размере 2 000 долларов США задержан с поличным помощник судьи Юнусабадского районного административного суда города Ташкента. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Сутками ранее мы сообщили об аресте бывшего члена Высшего судейского совета, которому предъявлено обвинение по ст. 210 Уголовного кодекса (получение взятки).



