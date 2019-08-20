Наше издание неоднократно обращалось к теме нарушения в Узбекистане прав иностранных инвесторов. Некоторые публикации игнорировались, хотя содержали достоверную информацию, некоторые - нет. К примеру, статья о преступном завладении многомиллионными средствами корейской компании KOREA RENTAL отчасти возымела действие: незаконные судебные акты были отменены, права иностранного инвестора восстановлены, а виновные лица, хоть и не всем составом, но привлечены к уголовной ответственности.

Корейские инвесторы недоумевают, почему в нынешнем Узбекистане, где президент объявил войну коррупции и даже санкционировал привлечение к уголовной ответственности трех генеральных прокуроров, такое возможно…









Почему отчасти? Дело в том, что до настоящего момента не разрешен вопрос о привлечении к уголовной ответственности основных организаторов и исполнителей преступления, совершенного против KOREA RENTAL. Прошло больше года, как Шайхантахурский районный суд по уголовным делам вынес приговор в отношении лиц, причастных к совершению преступлений против KOREA RENTAL. Основные же организаторы и исполнители преступления, фамилии и имена которых, кстати, перечислены в приговоре суда, вышли сухими из воды.Часть уголовного дела в отношении них выделена в отдельное производство и приостановлена по указанию прежнего генерального прокурора, который, как оказалось, выполнял поручение своего предшественника. Сейчас это дело пылится в сейфах управления по расследованию особо тяжких преступлений Генеральной прокуратуры в ожидании истечения сроков привлечения к ответственности.