На основании заявлений граждан



Генеральная прокуратура Узбекистана распространила информационное сообщение о возбуждении новых уголовных дел в отношении старшей дочери первого президента страны Гульнары Каримовой «по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путём вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах».



По версии надзорного ведомства, «основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, собранные на основании информации, поступившей от международной компании, а также заявлений граждан».



Прокуратура установила, что Г. Каримова в сговоре с другими лицами приобрела по заниженной стоимости государственные пакеты акций АО «Кувасайцемент» и «Бекабадцемент».



Затем, считают в Генеральной прокуратуре, Г. Каримова реализовала вышеуказанные акции иностранным предпринимателям и покровительствовала в последующей их незаконной деятельности, причинившей ущерб интересам республики в особо крупном размере.



Кроме этого, Г. Каримова «под угрозой применения насилия вынудила владельцев различных компаний передать свое имущество принадлежащим ей компаниям», - уверена прокуратура.





По версии надзорного ведомства, «основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, собранные на основании информации, поступившей от международной компании, а также заявлений граждан».Прокуратура установила, что Г. Каримова в сговоре с другими лицами приобрела по заниженной стоимости государственные пакеты акций АО «Кувасайцемент» и «Бекабадцемент».Затем, считают в Генеральной прокуратуре, Г. Каримова реализовала вышеуказанные акции иностранным предпринимателям и покровительствовала в последующей их незаконной деятельности, причинившей ущерб интересам республики в особо крупном размере.