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На основании заявлений граждан

Генеральная прокуратура Узбекистана распространила информационное сообщение о возбуждении новых уголовных дел в отношении старшей дочери первого президента страны Гульнары Каримовой «по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путём вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах».

По версии надзорного ведомства, «основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, собранные на основании информации, поступившей от международной компании, а также заявлений граждан».

Прокуратура установила, что Г. Каримова в сговоре с другими лицами приобрела по заниженной стоимости государственные пакеты акций АО «Кувасайцемент» и «Бекабадцемент».

Затем, считают в Генеральной прокуратуре, Г. Каримова реализовала вышеуказанные акции иностранным предпринимателям и покровительствовала в последующей их незаконной деятельности, причинившей ущерб интересам республики в особо крупном размере.

Кроме этого, Г. Каримова «под угрозой применения насилия вынудила владельцев различных компаний передать свое имущество принадлежащим ей компаниям», - уверена прокуратура.

На основании заявлений граждан


Соб. инф.



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Просмотров: 1357     20 августа 2019


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