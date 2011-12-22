Зелёным свет

В рамках реализации мер по дальнейшей либерализации валютного рынка с 20 августа этого года коммерческие банки Узбекистана начали продажу наличной иностранной валюты через обменные пункты. Об этом сообщила пресс-служба Центрального банка страны.





Заметим, что 20 августа курс доллара по отношению к суму, установленный ЦБ, выражается пропорцией 1:9384, приобрести доллары в коммерческих банках сегодня утром пока еще можно было в соотношении 1:9450. Какое соотношение будет к вечеру завтрашнего дня или через неделю – неизвестно.







