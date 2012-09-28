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Посетили особую зону

Представители хокимията Ташкента и промышленных предприятий Узбекистана посетили площадку ОЭЗ «Технополис «Москва» в Печатниках, ознакомились с мерами государственной поддержки наукоемких производств столицы и кластерами, в которых заняты резиденты.

Арслан Аюпов, заместитель директора по стратегии ОЭЗ «Технополис «Москва», на примере ОЭЗ представил возможности для локализации наукоемких компаний: гринфилд и браунфилд участки, необходимую инженерную базу, ключевые сервисы для резидентов, возможные преференции и налоговые льготы, на которые могут рассчитывать потенциальные инвесторы.

«Для инвестора важно наличие экосистемы - быстрого решения рабочих задач, эффективного взаимодействия с органами власти, удобной логистики, инженерных коммуникаций, одним словом - комфортного пребывания на площадке без лишних хлопот. Дело предпринимателя - в первую очередь бизнес. За годы работы мы накопили богатый опыт в создании и развитии производственной инфраструктуры, привлечении высокотехнологичных компаний, разработке сопутствующих сервисов. Мы готовы делиться своей экспертизой и профессиональными компетенциями, повышая уровень промышленного потенциала стран СНГ», - подчеркнул Арслан Аюпов.

В завершение встречи делегация побывала с экскурсией на базовой кафедре Московского государственного образовательного комплекса.

Посетили особую зону






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Просмотров: 807     22 августа 2019


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