Посетили особую зону



Представители хокимията Ташкента и промышленных предприятий Узбекистана посетили площадку ОЭЗ «Технополис «Москва» в Печатниках, ознакомились с мерами государственной поддержки наукоемких производств столицы и кластерами, в которых заняты резиденты.



Арслан Аюпов, заместитель директора по стратегии ОЭЗ «Технополис «Москва», на примере ОЭЗ представил возможности для локализации наукоемких компаний: гринфилд и браунфилд участки, необходимую инженерную базу, ключевые сервисы для резидентов, возможные преференции и налоговые льготы, на которые могут рассчитывать потенциальные инвесторы.



«Для инвестора важно наличие экосистемы - быстрого решения рабочих задач, эффективного взаимодействия с органами власти, удобной логистики, инженерных коммуникаций, одним словом - комфортного пребывания на площадке без лишних хлопот. Дело предпринимателя - в первую очередь бизнес. За годы работы мы накопили богатый опыт в создании и развитии производственной инфраструктуры, привлечении высокотехнологичных компаний, разработке сопутствующих сервисов. Мы готовы делиться своей экспертизой и профессиональными компетенциями, повышая уровень промышленного потенциала стран СНГ», - подчеркнул Арслан Аюпов.



В завершение встречи делегация побывала с экскурсией на базовой кафедре Московского государственного образовательного комплекса.



Арслан Аюпов, заместитель директора по стратегии ОЭЗ «Технополис «Москва», на примере ОЭЗ представил возможности для локализации наукоемких компаний: гринфилд и браунфилд участки, необходимую инженерную базу, ключевые сервисы для резидентов, возможные преференции и налоговые льготы, на которые могут рассчитывать потенциальные инвесторы.«Для инвестора важно наличие экосистемы - быстрого решения рабочих задач, эффективного взаимодействия с органами власти, удобной логистики, инженерных коммуникаций, одним словом - комфортного пребывания на площадке без лишних хлопот. Дело предпринимателя - в первую очередь бизнес. За годы работы мы накопили богатый опыт в создании и развитии производственной инфраструктуры, привлечении высокотехнологичных компаний, разработке сопутствующих сервисов. Мы готовы делиться своей экспертизой и профессиональными компетенциями, повышая уровень промышленного потенциала стран СНГ», - подчеркнул Арслан Аюпов.