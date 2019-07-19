Всерьёз и надолго



Зарубежные средства массовой информации, в отличие от местных, зациклившихся на девальвации национальной валюты, активно обсуждают перспективу возможного присоединения Узбекистана к ЕАЭС. Можно расценить этот факт, как банальную пропаганду преимуществ Союза с целью быстрее склонить политическое руководство Узбекистана к вступлению в блок, а можно - как резонанс на сигналы, исходящие от этого политического руководства. Второй вариант представляется более вероятным, поскольку нынешний президент Узбекистана начал с того, что разблокировал отношения с ближайшими соседями.



В первую очередь, теми, что входили в состав некогда единого государства. И это особенно важно. Крепкий хозяйственник, возглавлявший правительство страны тринадцать лет кряду, он в цифрах видел, какие экономические потери несет Узбекистан, высокомерно провозгласивший свой особый путь развития, пренебрежительно относившийся к партнерам, несмотря на то, что некоторые из них давно обошли его и по уровню ВВП на душу населения, и по уровню материального благосостояния народа.



По сути, Шавкат Мирзиёев принял страну, уже находившуюся на обочине цивилизации. Причем, по всем показателям. Помните у классиков: «Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами... В большом мире людьми двигает стремление облагодетельствовать человечество. Маленький мир далек от таких высоких материй. У обитателей этого мира стремление одно – как нибудь прожить, не испытывая чувства голода».



ЕАЭС для нынешнего Узбекистана – это шанс вернуться в большой мир, внеся в уставный капитал тридцать три миллиона умов и столько же пар рабочих рук. Плюсы очевидны – свободное движение трудовых ресурсов, товаров и капитала.



Начнем с ресурсов. По статистике, сейчас за пределами Узбекистана, преимущественно на территории СНГ, работают от двух – до трех миллионов граждан нашей страны. По сути – это работорговля, даже если оргнабор осуществляют государственные органы. Есть информация, что крупные работодатели платят посредникам 500 долларов США за каждого рекрута. Специалисты считают, что теневой оборот денег в этом сегменте трудовых отношений сравним с оборотом от незаконной продажи наркотиков. Граждане Узбекистана на постсоветском пространстве – хороший товар, поскольку платить им можно меньше, а требовать больше. За редчайшим исключением, они социально бесправны и юридические не защищены.



В случае вступления Узбекистана в ЕАЭС ситуация изменится принципиально. Минимизируется дискриминация по признаку гражданства, наши люди будут пользоваться теми же правами, что и другие граждане стран-участниц этого экономического блока. Существенно увеличится приток валюты, отсылаемой мигрантами на родину, поскольку сократится поле для вымогательства с них взяток за трудоустройство, регистрацию и иные формы легализации в стране временного пребывания. Деньги трудовых мигрантов, заработанные в странах ЕАЭС, будут вложены в экономику Узбекистана. Власть и бизнес, опасаясь пройти «точку невозврата» в оттоке трудовых ресурсов, будут вынуждены постоянно повышать зарплату внутри страны с тем, чтобы она соотносилась с той, что люди получают за границей. Кому от этого плохо? Никому.



Что касается товара. Хорошо известно, что узбекские фрукты (овощи, виноград, бахчевые) остаются узбекскими только до пересечения государственной границы Узбекистана. После – они уже казахские (киргизские), поскольку дальнейшая транспортировка сельхозпродукции под узбекским брэндом становится экономически нерентабельной. На территории ЕАЭС – свои правила, обеспечивающие преференции для стран-участников экономического союза, которые, понятно, на Узбекистан не распространяются.



Или рынок нефтепродуктов. В Кыргызстане, обделенном нефтяными или газовыми месторождениями, но входящем в ЕАЭС, бензин и дизельное топливо значительно дешевле, чем в Узбекистане.



Комфортно, считают эксперты, чувствует себя на пространстве ЕАЭС и капитал, в том числе (а может быть, в первую очередь) инвестиционный. Единые правила, оформленные унифицированным национальным законодательством каждого государства, входящего в экономический блок, облегчают финансовые операции.



Видит ли политическое руководство Узбекистана экономические преимущества членства своей страны в ЕАЭС? Видит, и это очевидно. Есть основания полагать, что условия вступления этой страны в блок государств постсоветского образования президент Узбекистана оговаривал во время недавних встреч со своим белорусским коллегой и премьер-министром России.



Узбекистан, смеем предположить, уже чётко определился с приоритетами в экономическом партнерстве. Совершенно очевидно, что это проверенные временем Казахстан и Российская Федерация. Причем, не только на краткосрочную (конъюнктурную), но и на долгосрочную перспективу.



Да, никто здесь не сбрасывает со счетов расширение сотрудничества со странами ЕС и США, но приоритет все-таки – постсоветское пространство. Почему? Наверное, есть понимание, что Запад по-прежнему рассматривает Узбекистан, как страну третьего мира, поставщика сырья и рынок сбыта своих товаров. Но не как полноправного политического и экономического партнера, смеющего отстаивать свои национальные интересы. И не потому, что Запад коварен, а Узбекистан излишне подозрителен, а поскольку нет прецедентов, опровергающих тезис.

В первую очередь, теми, что входили в состав некогда единого государства. И это особенно важно. Крепкий хозяйственник, возглавлявший правительство страны тринадцать лет кряду, он в цифрах видел, какие экономические потери несет Узбекистан, высокомерно провозгласивший свой особый путь развития, пренебрежительно относившийся к партнерам, несмотря на то, что некоторые из них давно обошли его и по уровню ВВП на душу населения, и по уровню материального благосостояния народа.По сути, Шавкат Мирзиёев принял страну, уже находившуюся на обочине цивилизации. Причем, по всем показателям. Помните у классиков: «Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами... В большом мире людьми двигает стремление облагодетельствовать человечество. Маленький мир далек от таких высоких материй. У обитателей этого мира стремление одно – как нибудь прожить, не испытывая чувства голода».ЕАЭС для нынешнего Узбекистана – это шанс вернуться в большой мир, внеся в уставный капитал тридцать три миллиона умов и столько же пар рабочих рук. Плюсы очевидны – свободное движение трудовых ресурсов, товаров и капитала.Начнем с ресурсов. По статистике, сейчас за пределами Узбекистана, преимущественно на территории СНГ, работают от двух – до трех миллионов граждан нашей страны. По сути – это работорговля, даже если оргнабор осуществляют государственные органы. Есть информация, что крупные работодатели платят посредникам 500 долларов США за каждого рекрута. Специалисты считают, что теневой оборот денег в этом сегменте трудовых отношений сравним с оборотом от незаконной продажи наркотиков. Граждане Узбекистана на постсоветском пространстве – хороший товар, поскольку платить им можно меньше, а требовать больше. За редчайшим исключением, они социально бесправны и юридические не защищены.В случае вступления Узбекистана в ЕАЭС ситуация изменится принципиально. Минимизируется дискриминация по признаку гражданства, наши люди будут пользоваться теми же правами, что и другие граждане стран-участниц этого экономического блока. Существенно увеличится приток валюты, отсылаемой мигрантами на родину, поскольку сократится поле для вымогательства с них взяток за трудоустройство, регистрацию и иные формы легализации в стране временного пребывания. Деньги трудовых мигрантов, заработанные в странах ЕАЭС, будут вложены в экономику Узбекистана. Власть и бизнес, опасаясь пройти «точку невозврата» в оттоке трудовых ресурсов, будут вынуждены постоянно повышать зарплату внутри страны с тем, чтобы она соотносилась с той, что люди получают за границей. Кому от этого плохо? Никому.Что касается товара. Хорошо известно, что узбекские фрукты (овощи, виноград, бахчевые) остаются узбекскими только до пересечения государственной границы Узбекистана. После – они уже казахские (киргизские), поскольку дальнейшая транспортировка сельхозпродукции под узбекским брэндом становится экономически нерентабельной. На территории ЕАЭС – свои правила, обеспечивающие преференции для стран-участников экономического союза, которые, понятно, на Узбекистан не распространяются.Или рынок нефтепродуктов. В Кыргызстане, обделенном нефтяными или газовыми месторождениями, но входящем в ЕАЭС, бензин и дизельное топливо значительно дешевле, чем в Узбекистане.Комфортно, считают эксперты, чувствует себя на пространстве ЕАЭС и капитал, в том числе (а может быть, в первую очередь) инвестиционный. Единые правила, оформленные унифицированным национальным законодательством каждого государства, входящего в экономический блок, облегчают финансовые операции.Видит ли политическое руководство Узбекистана экономические преимущества членства своей страны в ЕАЭС? Видит, и это очевидно. Есть основания полагать, что условия вступления этой страны в блок государств постсоветского образования президент Узбекистана оговаривал во время недавних встреч со своим белорусским коллегой и премьер-министром России.Узбекистан, смеем предположить, уже чётко определился с приоритетами в экономическом партнерстве. Совершенно очевидно, что это проверенные временем Казахстан и Российская Федерация. Причем, не только на краткосрочную (конъюнктурную), но и на долгосрочную перспективу.