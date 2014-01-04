Провокаторов привлекут к ответу



19 – 24 августа 2019 года



Республиканские СМИ 20 августа опубликовали постановление президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Ташкентского государственного аграрного университета».



Ведущие газеты Узбекистана 21 августа на первых страницах поместили отчет УзА под заголовком «Преобразования в Каракалпакстане вселяют в людей надежду и уверенность в завтрашнем дне». В нем говорится, что президент Узбекистана в целях ознакомления с ходом осуществляемой на местах созидательной работы, реализации крупных проектов и диалога с народом 20 августа прибыл в Каракалпакстан.



В газетах 22 августа рассказывается о втором дне пребывания главы государства в Каракалпакстане. В материале УзА «Видеть счастливые глаза людей – основная цель осуществляемых нами реформ».



Печатные СМИ 23 августа распространили сообщение под заголовком «Президент Узбекистана принял заместителя Государственного секретаря США».



В этот день газеты также публикуют сообщение «Политические партии призваны стать активными участниками демократических процессов». Как сообщается, на встрече с лидерами действующих в нашей стране политических партий подробно обсуждены вопросы повышения роли партий в общественно-политической жизни, подготовка к предстоящим в декабре нынешнего года выборам в национальный парламент и местные органы представительной власти, другие актуальные проблемы в данной области.



В республиканских изданиях 23 августа также опубликовано постановление «Об ускоренных мерах по повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы, внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии».



В субботних номерах газет опубликовали отчет УзА о совещании, которое провел глава государства, под заголовком «Развитие школьного образования должно стать всенародным движением». Кроме того, в этот день за подписью президента опубликовано постановление «О дополнительных мерах государственной поддержки общественных объединений лиц с инвалидностью».



Печатные СМИ 24 августа распространили «Информационное сообщение о двадцать первом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан». Со ссылкой на пресс-службу Законодательной палаты, в ряде изданий опубликовано сообщение «В Законодательной палате Олий Мажлиса избраны новые члены в Центральную избирательную комиссию».



Ряд ведущих изданий 20 августа опубликовали «Комментарий Министерства иностранных дел Республики Узбекистан», в котором говорится о реакции международного сообщества на закрытие колонии «Жаслык». «В Узбекистане отмечают оперативную реакцию ряда государств и международных организаций на решение Президента Шавката Мирзиёева о ликвидации специализированной колонии №19 «Жаслык». По поступающей информации, официальные представители ряда международных организаций, государственных структур, политических кругов, СМИ подчеркивают важность этого документа для защиты прав человека и уважения его достоинства», - пишет МИД.



В узбекских печатных изданиях обсуждаются последние заявления Центробанка. Так, еженедельник «Оила даврасида» опубликовал на эту тему материал под заголовком «Обмен валюты и цена доллара США. Внесена ясность». Газета «Народное слово» 21 августа поместила на своих страницах статью «Обменный курс растет, но деноминации не будет».



В этом же издании 22 августа опубликован материал на основе опроса социологов под заголовком «Как не попасть в рабство». В нем отмечается, что данный опрос среди жертв торговли людьми проведен при содействии социально-информационного центра «Истикболли авлод», который принимал непосредственное участие в возвращении на родину пострадавших граждан и оказывает им сейчас всестороннюю помощь в решении острых проблем реинтеграции в общество.



Газеты «Узбекистон овози» - «Голос Узбекистана» 23 августа опубликовали большую статью под заголовком «Человек, изменивший историю страны», посвященную первому президенту Исламу Каримову. «Ислам Каримов не был обычным Президентом. Он был Президентом по природе – гордым, проницательным, смелым, беззаветно любящим Родину, настоящим патриотом, умеющим держать свое слово», - пишет автор».



В этом же издании 20 августа был опубликован материал «Горькая правда о горьком перце или о дельцах, которые вместо признания вины, требуют опровержения». Автор возвращается к критической статье, которая была опубликована в феврале этого года. Речь шла о фирме, которая собрала с фермеров деньги за рассаду перца, но в установленные сроки поставок не сделала и деньги не вернула. «Мы надеялись, что эта фирма объяснит причины случившегося, извинится. Но мы ошиблись. Они потребовали с нас дать опровержение», - пишет автор.



В еженедельном издании «Фаровон юрт» опубликована статья «В Узбекистане никто не может быть выше закона». Автор рассуждает о конфликтах, в которых оказались замешаны хокимы разного уровня. В материале подробно приводится поток самых грязных ругательств, которыми глава Андижанской области поносит руководителя облздрава. Под раздачу попадает и министр здравоохранения. Суть конфликта заключается в том, что хоким потребовал направить бюджетные средства на приобретение шприцев и медицинских перчаток, которые производит местный предприниматель. Но медики, ссылаясь на их низкое качество, закупают импортные. Автор, не акцентируя внимание на уровне культуры и цивилизованности хокима области, останавливается на том, что в данном случае очевиден конфликт интересов. По его мнению, чтобы избежать этого, нужна прозрачность государственных закупок, нужны тендеры, а не волевое решение узкого круга людей. Во всех случаях, когда очевидно самоуправство хокимов, неподчинение его воле граждан, должен доминировать закон. «Закон должен работать», - убежден автор.



Газета «Инсон ва конун» 20 августа опубликовала заметку под заголовком «Несут ли ответственность блогеры за комментарии». В ней юристы дают пояснения, какие меры ответственности применяются к блогерам за их публикации и комментарии.



В газете «Хукук» опубликована статья под заголовком «Не все правда, что услышишь…». В ней рассказывается о нескольких фактах, которые разошлись по соцсетям и вызвали кривотолки. В частности, описывается конфликт, который произошел между предпринимателем, получившем официальное разрешение на строительство торгово-бытового объекта, и женщинами, которые торговали неподалеку на рынке в Аккурганском районе Ташкентской области. Торговки стали активно препятствовать возведению законного объекта под предлогом, что он мешает их бизнесу, сломали уже построенный забор. Для наведения порядка и были вызваны сотрудники милиции, действия которых преподнесли как жестокость в отношении слабого пола. Автор призывает не верить всему, что показывают и говорят, а также предупреждает об ответственности тех, кто с провокационными целями размещает в соцсетях разного рода события.





Республиканские СМИ 20 августа опубликовали постановление президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Ташкентского государственного аграрного университета».Ведущие газеты Узбекистана 21 августа на первых страницах поместили отчет УзА под заголовком «Преобразования в Каракалпакстане вселяют в людей надежду и уверенность в завтрашнем дне». В нем говорится, что президент Узбекистана в целях ознакомления с ходом осуществляемой на местах созидательной работы, реализации крупных проектов и диалога с народом 20 августа прибыл в Каракалпакстан.В газетах 22 августа рассказывается о втором дне пребывания главы государства в Каракалпакстане. В материале УзА «Видеть счастливые глаза людей – основная цель осуществляемых нами реформ».Печатные СМИ 23 августа распространили сообщение под заголовком «Президент Узбекистана принял заместителя Государственного секретаря США».В этот день газеты также публикуют сообщение «Политические партии призваны стать активными участниками демократических процессов». Как сообщается, на встрече с лидерами действующих в нашей стране политических партий подробно обсуждены вопросы повышения роли партий в общественно-политической жизни, подготовка к предстоящим в декабре нынешнего года выборам в национальный парламент и местные органы представительной власти, другие актуальные проблемы в данной области.В республиканских изданиях 23 августа также опубликовано постановление «Об ускоренных мерах по повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы, внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии».В субботних номерах газет опубликовали отчет УзА о совещании, которое провел глава государства, под заголовком «Развитие школьного образования должно стать всенародным движением». Кроме того, в этот день за подписью президента опубликовано постановление «О дополнительных мерах государственной поддержки общественных объединений лиц с инвалидностью».Печатные СМИ 24 августа распространили «Информационное сообщение о двадцать первом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан». Со ссылкой на пресс-службу Законодательной палаты, в ряде изданий опубликовано сообщение «В Законодательной палате Олий Мажлиса избраны новые члены в Центральную избирательную комиссию».Ряд ведущих изданий 20 августа опубликовали «Комментарий Министерства иностранных дел Республики Узбекистан», в котором говорится о реакции международного сообщества на закрытие колонии «Жаслык». «В Узбекистане отмечают оперативную реакцию ряда государств и международных организаций на решение Президента Шавката Мирзиёева о ликвидации специализированной колонии №19 «Жаслык». По поступающей информации, официальные представители ряда международных организаций, государственных структур, политических кругов, СМИ подчеркивают важность этого документа для защиты прав человека и уважения его достоинства», - пишет МИД.В узбекских печатных изданиях обсуждаются последние заявления Центробанка. Так, еженедельник «Оила даврасида» опубликовал на эту тему материал под заголовком «Обмен валюты и цена доллара США. Внесена ясность». Газета «Народное слово» 21 августа поместила на своих страницах статью «Обменный курс растет, но деноминации не будет».В этом же издании 22 августа опубликован материал на основе опроса социологов под заголовком «Как не попасть в рабство». В нем отмечается, что данный опрос среди жертв торговли людьми проведен при содействии социально-информационного центра «Истикболли авлод», который принимал непосредственное участие в возвращении на родину пострадавших граждан и оказывает им сейчас всестороннюю помощь в решении острых проблем реинтеграции в общество.Газеты «Узбекистон овози» - «Голос Узбекистана» 23 августа опубликовали большую статью под заголовком «Человек, изменивший историю страны», посвященную первому президенту Исламу Каримову. «Ислам Каримов не был обычным Президентом. Он был Президентом по природе – гордым, проницательным, смелым, беззаветно любящим Родину, настоящим патриотом, умеющим держать свое слово», - пишет автор».В этом же издании 20 августа был опубликован материал «Горькая правда о горьком перце или о дельцах, которые вместо признания вины, требуют опровержения». Автор возвращается к критической статье, которая была опубликована в феврале этого года. Речь шла о фирме, которая собрала с фермеров деньги за рассаду перца, но в установленные сроки поставок не сделала и деньги не вернула. «Мы надеялись, что эта фирма объяснит причины случившегося, извинится. Но мы ошиблись. Они потребовали с нас дать опровержение», - пишет автор.В еженедельном издании «Фаровон юрт» опубликована статья «В Узбекистане никто не может быть выше закона». Автор рассуждает о конфликтах, в которых оказались замешаны хокимы разного уровня. В материале подробно приводится поток самых грязных ругательств, которыми глава Андижанской области поносит руководителя облздрава. Под раздачу попадает и министр здравоохранения. Суть конфликта заключается в том, что хоким потребовал направить бюджетные средства на приобретение шприцев и медицинских перчаток, которые производит местный предприниматель. Но медики, ссылаясь на их низкое качество, закупают импортные. Автор, не акцентируя внимание на уровне культуры и цивилизованности хокима области, останавливается на том, что в данном случае очевиден конфликт интересов. По его мнению, чтобы избежать этого, нужна прозрачность государственных закупок, нужны тендеры, а не волевое решение узкого круга людей. Во всех случаях, когда очевидно самоуправство хокимов, неподчинение его воле граждан, должен доминировать закон. «Закон должен работать», - убежден автор.Газета «Инсон ва конун» 20 августа опубликовала заметку под заголовком «Несут ли ответственность блогеры за комментарии». В ней юристы дают пояснения, какие меры ответственности применяются к блогерам за их публикации и комментарии.В газете «Хукук» опубликована статья под заголовком «Не все правда, что услышишь…». В ней рассказывается о нескольких фактах, которые разошлись по соцсетям и вызвали кривотолки. В частности, описывается конфликт, который произошел между предпринимателем, получившем официальное разрешение на строительство торгово-бытового объекта, и женщинами, которые торговали неподалеку на рынке в Аккурганском районе Ташкентской области. Торговки стали активно препятствовать возведению законного объекта под предлогом, что он мешает их бизнесу, сломали уже построенный забор. Для наведения порядка и были вызваны сотрудники милиции, действия которых преподнесли как жестокость в отношении слабого пола. Автор призывает не верить всему, что показывают и говорят, а также предупреждает об ответственности тех, кто с провокационными целями размещает в соцсетях разного рода события.