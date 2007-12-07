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Бьётся в тесной печурке кирпич

В правительстве Узбекистана разработан проект документа, регламентирующий энергопотребление при производстве цемента, извести и кирпича. Как утверждают специалисты, нормативы слепо заимствованы у российских производителей, чьи предприятия принципиально отличаются и по уровню технологичности, и по объемам выпуска готовой продукции. В крайне невыгодных условиях, в первую очередь, окажутся кирпичные заводы. Именно им до недопустимого минимума предполагается урезать подачу природного газа. Производства цемента и извести ограничения практически не коснутся, что наводит на мысль о неком влиятельном лобби.

Заводов по производству кирпича в Узбекистане около тысячи, но лишь пять из них с определенными оговорками можно считать современными, то есть оснащенными энергосберегающим оборудованием. Четыре – в Ташкентской области, пятый в Самарканде. Один из четырех сдан в эксплуатацию, но выпускать продукцию не начал. Не решен вопрос, на чем он будет работать – угле или газе. А это – принципиально.

Производить качественный строительный и облицовочный кирпич в Узбекистане способны всего несколько предприятий. По сути, те пять, что упомянуты выше. Возможности для экспорта минимальны у всей тысячи - 2013 году наша страна отказалась присоединиться к стандарту 530, принятому государствами Содружества – Азербайджаном, Арменией, Казахстаном, Молдовой, Россией и Таджикистаном. Здесь наш кирпич, понятно, не возьмут. Не соответствует. Однако, в самом Узбекистане он востребован.

В случае утверждения новых нормативов заводы либо станут, либо сократят время обжига и будут гнать фальсификат, либо раздавать взятки за то, чтобы превышение выделенного лимита энергоносителей «не заметили» те, кому замечать положено. Все три варианта далеки от желаемых.

Как быть? Производители считают, что, если Узбекистан действительно привержен принципам рыночной экономики, а не ее административной мистификации, необходимо наладить продажу природного газа отечественным предприятиям через биржу. Переводить строительную индустрию на уголь, по их мнению, глупость с далеко идущими экологическими и социальными последствиями. Приводят в пример Китай, который сначала «зас…ал атмосферу свой страны, а теперь готов платить любые деньги, чтобы перейти с угля на газ».

Заводы по выпуску кирпича готовы покупать природный газ по рыночной стоимости. Они и сегодня платят за тысячу кубов 120 долларов. «Почему государство поддерживает китайскую экономику в ущерб собственной? Тем более, что уголь придется закупать на вырученные от реализации природного газа деньги. Выиграют Казахстан и Кыргызстан – самые ближние поставщики. Китай - само собой. Как в старом анекдоте: украли вагон водки, водку продали, деньги пропили».

И ведь точно. Один в один.


Бьётся в тесной печурке кирпич


Соб. инф.



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Просмотров: 605     26 августа 2019


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