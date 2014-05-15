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Имена разглашению не подлежат

27 августа президент Узбекистана подписал Указ «О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления».

Согласно документу, помиловано 65 граждан. Из числа помилованных 17 лиц освобождены от наказания полностью. 13 - условно-досрочно освобождены от отбытия наказания, назначенные в отношении 20 лиц наказания заменены на более мягкие.

Кроме того, сокращен срок наказания в виде лишения свободы, назначенный 14 лицам, а 1 лицо освобождено от наказания в виде ограничения свободы.

Среди помилованных 4 являются женщинами, 1 - лицом старше 60 лет. 1 - гражданином иностранного государства, 39 - гражданами, участвовавшими в деятельности запрещенных организаций.

Отметим, что форма персонального помилования была введена с приходом к власти нынешнего президента страны. За три года помилование было использовано семь раз в отношении 3952 лиц. Полный текст указов главы государства о помиловании, с указанием лиц, вошедших в список, не публикуется.

Имена разглашению не подлежат


Соб. инф.



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Просмотров: 2574     28 августа 2019


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