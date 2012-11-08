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Чтобы помнили

Сегодня, в канун празднования очередной годовщины государственного суверенитета Узбекистана, мы решили напомнить текст, опубликованный UzMetronom ровно девять лет назад, аккурат к тому же празднику. В отличие от бывших высокопоставленных чиновников, зачастивших воспоминаниями о собственной роли в истории периода правления первого президента, мы не претендуем на статус героев и пострадавших от режима. Скажем лишь, что материал, который издание решило достать из архива, мог стать последним в истории UzMetronom. Не стал, нам просто повезло. Это сегодня в Узбекистане можно говорить всё, всем и обо всех. Не худо бы помнить, как было ещё вчера.

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ПЕСНЬ О САМОМ ВЕЛИКОМ И ДОРОГОМ

В канун празднования девятнадцатой годовщины государственного суверенитета Узбекистана придворные узбекские социологи опубликовали результаты опроса населения, согласно которым 100 процентов граждан страны поддерживают политику Ислама Каримова. Это как же надо не любить своего президента, чтобы выставить его в глазах мирового сообщества диктатором в абсолюте, фактически подтвердив тезисы злобствующих диссидентов о том, что народ Узбекистана живет в постоянном страхе!

Впрочем, я ничуть не сомневаюсь, что граждане ответили именно так, а не иначе. Поставьте себя на их место. Вчера забрали соседа сверху, позавчера – соседа справа, неделю назад – соседа слева, а сосед снизу, не дожидаясь, когда придут и за ним, отбыл в неизвестном направлении, прихватив с собой чад и домочадцев. Плюс - слоган «А теперь мы идем к вам», навязчиво циркулирующий в мозгах. Как вы ответите на вопрос об отношении к президенту, если постучат в дверь?..

Надо сказать, что узбекский народ в плане ответов на вопросы всегда был уникален. На Всесоюзном референдуме мая 1991 года 87,3 процента населения этой республики высказались за сохранение Узбекской ССР в составе СССР, а спустя три месяца, те же 87,3 процента заявили о приверженности государственному суверенитету, подчеркнув, что об этом всю жизнь мечтали не только они, но и их предки. Какие предки – подданные эмира бухарского, кокандского или хивинского ханов – респонденты, правда, не уточняли. Теперь День независимости официальная пресса Узбекистана именует самым великим и самым дорогим праздником.

Узбекистан - вообще удивительная страна, за что автор ее горячо и совершенно искренне любит! Вселенский стон, сотрясавший планету в связи с финансовым кризисом, обошел народ стороной. Как жил, так и живет. Чай, лепешка, Nexia, дети. Всё, как у людей. А почему? Да потому что руководство мудрое. Вдумайтесь: Узбекистан - единственное государство, где автомобили собирают на авиационном заводе! Покажите мне хоть одну страну, в которой, образно говоря, двигатель Pratt & Whitney предложат установить на швейную машинку Zinger!

Знаете, почему в России кризис? Потому, что ни Путину, ни Медведеву не пришла в голову мысль наладить сборку истребителей Сухого на АвтоВАЗе, используя шасси «копейки» и комплектующие китайских кооперативов. Нет у них креативного  мышления, от того народ и страдает.

Другое дело – Узбекистан. Несколько месяцев кряду в стране перебои с бензином и нет дизельного топлива. Вообще нет. Случись такое в России, крестьяне отказались бы пахать, сеять и убирать урожай. Залегли бы на печь и ждали, когда к ним на вертолете, подводной лодке или лошади Пржевальского прибудет премьер-министр, облаченный в спецовку комбайнера, дополненную аквалангом, ластами и парашютом. В Америке фермеры бы пошли маршем к Белому дому, требуя от президента наладить бесперебойное производство «афроамериканского» золота.

Узбекский народ давно такие проблемы решает самостоятельно, не дожидаясь премьера и не пикетируя Оксарой. Здешние дехкане просто запрягли ишаков в плуг и прекрасно пашут, сэкономив на горюче-смазочных материалах и техническом обслуживании. По некоторым, не подтвержденным пока сведениям, узбекские ученые, не дожидаясь команды сверху, начали работать над выведением новой породы ишака, производственные характеристики которого, предположительно, должен улучшить орловский тяжеловоз. Уже и название будущего гибрида, говорят, есть – Белый орел. Летать, правда, не будет – не Боинг, но в сельском хозяйстве станет незаменимым.

Надо сказать, что успехи ученых и земледельцев Узбекистана за годы независимости заслуживают отдельного разговора. Не столь давно в прессе промелькнуло сообщение о том, что местные Менделеевы изобрели краситель на основе мякоти арбуза. Чистейшей воды креатив. В Астраханской губернии, к примеру, арбузов тоже валом. Но арбузы здесь по-прежнему тупо поедают, даже не догадываясь, что ими можно красить ворота.

Или земледельцы. В Узбекистане они достигли «зерновой независимости». Ноу-хау заключается в том, что теперь пшеницу сеют на полях, где десятилетиями выращивали хлопчатник, интенсивно удобряя почву пестицидами, которые не разлагаются лет сто. Хорошо это или плохо? Хорошо. Пшеницу можно продавать афганцам, тем самым внести свой скромный вклад в борьбу с международным терроризмом. Кто еще до такого додумается? Американцы, русские, немцы? Ни в жизнь.

Вопрос на засыпку: смог бы народ Узбекистана достичь столь впечатляющих успехов, будь у него другой президент? Ответ:  нет, конечно, нет. Если верить публикациям официальных средств массовой информации этой страны, все, что в ней делается, делается только благодаря Исламу Каримову. Не удивлюсь, если когда-нибудь прочитаю: «Благодаря неустанным усилиям президента Узбекистана, население нашей страны увеличивается год от года»…

С праздником, дорогие мои земляки!  Счастья вам в нашей, несмотря ни на что, прекрасной и замечательной стране!

Чтобы помнили


Сергей Ежков



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Просмотров: 3197     30 августа 2019


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