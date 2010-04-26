30 августа президент Узбекистана подписал указ о создании Агентства космических исследований и технологий «Узбеккосмос». В задачи реанимированной структуры входит выработка и реализация единой государственной политики в сфере космических исследований и технологий, позволяющих осуществлять дистанционное зондирование земли, спутниковую связь, использовать навигационные системы, способные повысить эффективность народного хозяйства.







