Мы наш, мы новый мир построим



31 августа в Ташкенте состоялось торжественное собрание, посвященное 28-й годовщине принятия Верховным Советом Узбекской ССР Декларации о государственном суверенитете. Обращаясь к собравшимся, президент Узбекистана подтвердил правильность избранного страной пути и перечислил основные направления деятельности органов власти, конечной целью которых является создание достойных условий жизни народа.



Заявив о необратимости демократических реформ, проводимых в Узбекистане, глава государства призвал всех научиться работать «в условиях свободы, открытости и гласности». Так, подчеркнул он, живут все развитые страны.



Завершая выступление, Шавкат Мирзиёев выразил надежду, что избранный страной путь позволит построить великое будущее, а независимость будет вечной.



Фото УзА





Заявив о необратимости демократических реформ, проводимых в Узбекистане, глава государства призвал всех научиться работать «в условиях свободы, открытости и гласности». Так, подчеркнул он, живут все развитые страны.Завершая выступление, Шавкат Мирзиёев выразил надежду, что избранный страной путь позволит построить великое будущее, а независимость будет вечной.