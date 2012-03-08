Мы наш, мы новый мир построим

31 августа в Ташкенте состоялось торжественное собрание, посвященное 28-й годовщине принятия Верховным Советом Узбекской ССР Декларации о государственном суверенитете. Обращаясь к собравшимся, президент Узбекистана подтвердил правильность избранного страной пути и перечислил основные направления деятельности органов власти, конечной целью которых является создание достойных условий жизни народа.
Заявив о необратимости демократических реформ, проводимых в Узбекистане, глава государства призвал всех научиться работать «в условиях свободы, открытости и гласности». Так, подчеркнул он, живут все развитые страны.
Завершая выступление, Шавкат Мирзиёев выразил надежду, что избранный страной путь позволит построить великое будущее, а независимость будет вечной.
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