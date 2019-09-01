Прокуроров благодарят редко

В редакцию поступило письмо Шахнозы Шахизировой, в котором она благодарит сотрудников прокуратуры за восстановление прав своего отца – Джаббора Шахизирова, врача высшей категории с сорокапятилетним стажем хирургической практики, работающего в клинической больнице №7 столицы Узбекистана.

Заметим, что работников надзорного ведомства граждане благодарят крайне редко. Благодарственное письмо публикуем в виду исключительности случая и в надежде, что адекватное отношение к жалобам населения в прокуратуре станет нормой.











Автор письма считает, что прокурор Ташкента Б. Валиев, сотрудник городской прокуратуры К. Аллаёрова и старший следователь прокуратуры Юнусабадского района А. Номанов отнеслись к проблеме её отца максимально оперативно, профессионально и ответственно.