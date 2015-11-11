Нас осталось мало: мы да наша боль



В распоряжении редакции оказался текст письма председателя Палаты адвокатов Узбекистана А. Эрназарова, направленного им в адрес Министерства финансов и Государственного налогового комитета страны. Председатель считает, что как минимум, две статьи проекта Налогового кодекса, вынесенного на обсуждение, противоречат действующему законодательству и Конституции республики Узбекистан. Редакция публикует полный текст письма, заручившись согласием автора.

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Министерство финансов Республики Узбекистан

Государственный Налоговый комитет Республики Узбекистан



На портале СОВАЗ 2 сентября 2019 года размещен для обсуждения проект Налогового Кодекса Республики Узбекистан, разработанный Министерством Финансов Республики Узбекистан. Проект Налогового Кодекса, обсуждение которого завершается 17.09.2019 г., содержит положения, касающиеся адвокатской деятельности, которые идут в разрез с Конституцией и нормами действующего законодательства Республики Узбекистан.



В частности, предлагаемая в проекте статья 488 «Налогообложение адвокатов» предусматривает, что коллегии адвокатов создаются в форме некоммерческой организации и в части средств, получаемых от адвокатов на содержание коллегий и выполнения общих задач не являющихся предпринимательской деятельности, не являются плательщиком налога на прибыль юридических лиц и налога на добавленную стоимость. Одновременно, указанная статья предусматривает, что адвокатские фирмы и адвокатские бюро в целях налогообложения признаются субъектами предпринимательства и в части деятельности, связанной с оказанием юридической помощи, уплачивают налоги и сборы в порядке, предусмотренном настоящим кодексом.



Статья 116 Конституции Республики Узбекистан устанавливает, что организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законом. Закон «Об адвокатуре» определяет, что и адвокатское бюро, и адвокатская фирма, и коллегия адвокатов являются некоммерческими организациями, основанными для осуществления адвокатской деятельности (ст.ст.4-1,4-2,4-3). В статье 11 Закона «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов» также определено, что адвокатура является некоммерческой организацией. Адвокатура не преследует извлечения дохода (прибыли) в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученные доходы (прибыль) между ее участниками (членами). Она создается, согласно Конституции, для оказания юридической помощи гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям, защиты их прав и законных интересов. Таким образом, закон не делает различий в статусе некоммерческой организации адвокатского формирования, для каких бы целей такие различия не использовались.



Предлагаемая редакция статьи 488 НК РУз. не только противоречит требованиям Конституции РУз., Закона «Об адвокатуре» и Закона «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов», но и ст.11 предлагаемого проекта НК, которая гласит, что не допускаются налоги, препятствующие реализации гражданами своих конституционных прав.



Введение дифференцированного подхода в целях налогообложения к адвокатским фирмам и бюро негативно скажется на реализации гражданами своих конституционных прав и будет иметь негативные последствия для развития института адвокатуры в целом. При такой редакции статьи 488 НК, возникнут проблемы также и при оказании юридической помощи, финансируемой государством. Так, при оказании юридической помощи подозреваемому, обвиняемому или подсудимому за счёт государства адвокатами фирм и бюро, сумма расходов, финансируемых государством будет увеличена на сумму НДС и других налогов, что повлечёт дополнительные расходы для бюджета. При этом, необходимо иметь в виду, что в некоторых областях (к примеру, в Сырдарьинской области), коллегии адвокатов отсутствуют и юридическая помощь финансируемая государством, оказывается адвокатами фирм и бюро.



Также необходимо пересмотреть предлагаемую редакцию статьи 489 НК «Налогообложение доходов адвокатов коллеги адвокатов», которая требует тщательной проработки и обсуждения с адвокатским сообществом с учетом возможных негативных последствий для развития института адвокатуры в стране.



На сегодняшний день в Узбекистане зарегистрировано 3946 адвокатов, что в среднем показателе к числу населения составляет около 8200 человек на 1 адвоката. Данный показатель является критическим по сравнению с другими странами (Израиль - 136 человек на 1 адвоката, Италия – 265, Испания – 328, Великобритания – 386, Россия – 1870, Казахстан – 3932). Создание же дополнительных налогов и барьеров в деятельности адвокатуры может привести к ухудшению ситуации.



Рассмотрение вопроса налогообложения адвокатских формирований должно проводиться в рамках единой концепции развития института адвокатуры в Узбекистане. Согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 12.05.2018 г. №УП-5441 «О мерах по коренному повышению эффективности института адвокатуры и расширению независимости адвокатов» проекты нормативно-правовых актов по вопросам, связанным с адвокатской деятельностью в обязательном порядке подлежат согласованию с Палатой адвокатов. Однако предлагаемая редакция статей 488 и 489 НК разработана без согласования с Палатой адвокатов Республики Узбекистан.



В связи с вышеизложенным, просим критически пересмотреть предлагаемые статьи 488,489 НК РУз. и привести их в соответствие с требованиями действующего законодательства в порядке, утверждённом Указом Президента Республики Узбекистан от 12.05.2018 г. №УП-5441, с учётом задач, поставленных руководством страны в свете проводимых судебно-правовых реформ.



С уважением, председатель Палаты адвокатов Республики Узбекистан, Эрназаров А.К.

На портале СОВАЗ 2 сентября 2019 года размещен для обсуждения проект Налогового Кодекса Республики Узбекистан, разработанный Министерством Финансов Республики Узбекистан. Проект Налогового Кодекса, обсуждение которого завершается 17.09.2019 г., содержит положения, касающиеся адвокатской деятельности, которые идут в разрез с Конституцией и нормами действующего законодательства Республики Узбекистан.В частности, предлагаемая в проекте статья 488 «Налогообложение адвокатов» предусматривает, что коллегии адвокатов создаются в форме некоммерческой организации и в части средств, получаемых от адвокатов на содержание коллегий и выполнения общих задач не являющихся предпринимательской деятельности, не являются плательщиком налога на прибыль юридических лиц и налога на добавленную стоимость. Одновременно, указанная статья предусматривает, что адвокатские фирмы и адвокатские бюро в целях налогообложения признаются субъектами предпринимательства и в части деятельности, связанной с оказанием юридической помощи, уплачивают налоги и сборы в порядке, предусмотренном настоящим кодексом.Статья 116 Конституции Республики Узбекистан устанавливает, что организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законом. Закон «Об адвокатуре» определяет, что и адвокатское бюро, и адвокатская фирма, и коллегия адвокатов являются некоммерческими организациями, основанными для осуществления адвокатской деятельности (ст.ст.4-1,4-2,4-3). В статье 11 Закона «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов» также определено, что адвокатура является некоммерческой организацией. Адвокатура не преследует извлечения дохода (прибыли) в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученные доходы (прибыль) между ее участниками (членами). Она создается, согласно Конституции, для оказания юридической помощи гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям, защиты их прав и законных интересов. Таким образом, закон не делает различий в статусе некоммерческой организации адвокатского формирования, для каких бы целей такие различия не использовались.Предлагаемая редакция статьи 488 НК РУз. не только противоречит требованиям Конституции РУз., Закона «Об адвокатуре» и Закона «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов», но и ст.11 предлагаемого проекта НК, которая гласит, что не допускаются налоги, препятствующие реализации гражданами своих конституционных прав.Введение дифференцированного подхода в целях налогообложения к адвокатским фирмам и бюро негативно скажется на реализации гражданами своих конституционных прав и будет иметь негативные последствия для развития института адвокатуры в целом. При такой редакции статьи 488 НК, возникнут проблемы также и при оказании юридической помощи, финансируемой государством. Так, при оказании юридической помощи подозреваемому, обвиняемому или подсудимому за счёт государства адвокатами фирм и бюро, сумма расходов, финансируемых государством будет увеличена на сумму НДС и других налогов, что повлечёт дополнительные расходы для бюджета. При этом, необходимо иметь в виду, что в некоторых областях (к примеру, в Сырдарьинской области), коллегии адвокатов отсутствуют и юридическая помощь финансируемая государством, оказывается адвокатами фирм и бюро.Также необходимо пересмотреть предлагаемую редакцию статьи 489 НК «Налогообложение доходов адвокатов коллеги адвокатов», которая требует тщательной проработки и обсуждения с адвокатским сообществом с учетом возможных негативных последствий для развития института адвокатуры в стране.На сегодняшний день в Узбекистане зарегистрировано 3946 адвокатов, что в среднем показателе к числу населения составляет около 8200 человек на 1 адвоката. Данный показатель является критическим по сравнению с другими странами (Израиль - 136 человек на 1 адвоката, Италия – 265, Испания – 328, Великобритания – 386, Россия – 1870, Казахстан – 3932). Создание же дополнительных налогов и барьеров в деятельности адвокатуры может привести к ухудшению ситуации.Рассмотрение вопроса налогообложения адвокатских формирований должно проводиться в рамках единой концепции развития института адвокатуры в Узбекистане. Согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 12.05.2018 г. №УП-5441 «О мерах по коренному повышению эффективности института адвокатуры и расширению независимости адвокатов» проекты нормативно-правовых актов по вопросам, связанным с адвокатской деятельностью в обязательном порядке подлежат согласованию с Палатой адвокатов. Однако предлагаемая редакция статей 488 и 489 НК разработана без согласования с Палатой адвокатов Республики Узбекистан.В связи с вышеизложенным, просим критически пересмотреть предлагаемые статьи 488,489 НК РУз. и привести их в соответствие с требованиями действующего законодательства в порядке, утверждённом Указом Президента Республики Узбекистан от 12.05.2018 г. №УП-5441, с учётом задач, поставленных руководством страны в свете проводимых судебно-правовых реформ.