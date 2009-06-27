Опять Советы виноваты



1 – 7 сентября 2019 года



Ведущие республиканские газеты вышли в воскресенье, 1 сентября. На первых страницах они поместили «Выступление Президента Шавката Мирзиёева на торжественном собрании, посвященном 28-й годовщине государственной независимости Республики Узбекистан», а также большой отчет о торжествах, состоявшихся во дворце международных форумов «Узбекистон».



Кроме того, под заголовком «Вручены высокие государственные награды» рассказывается о церемонии вручения наград президентом страны. Здесь же, под общим заголовком «Искренние поздравления» публикуется список глав государств, направивших поздравление президенту Узбекистана и народу в связи с Днем независимости.



Под заголовком «Не померкнет память о борцах за свободу и жертвах репрессий» рассказывается о том, что президент ранним утром 31 августа посетил аллею «Шахидлар хотираси» и принял участие в церемонии поминовения жертв репрессий.



Также 1 сентября в печати опубликовано сообщение «Президенты Узбекистана и Беларуси провели телефонный разговор». В нем говорится, что глава государства поздравил Александра Лукашенко с днем рождения и пожелал доброго здоровья, благополучия и больших успехов. В свою очередь, президент Республики Беларусь, выразив искреннюю признательность за теплые слова, поздравил лидера нашей страны и многонациональный народ Узбекистана с Днем независимости.



В узбекских СМИ 3 сентября опубликовано сообщение «Возложены цветы к подножию памятника Исламу Каримову». В нем говорится, что «Шавкат Мирзиёев 2 сентября посетил Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова и возложил венок к подножию памятника Первому Президенту, отдал дань уважения его светлой памяти».



В газетах 5 сентября опубликован отчет УзА о совещании, которое провел президент под заголовком «Определены дальнейшие задачи по развитию физической культуры и спорта».



В республиканских печатных изданиях 6 сентября опубликованы два сообщения УзА о совещаниях, которые провел президент страны под заголовками «Рассмотрено состояние подготовки к осенне-зимнему сезону» и «Система водоснабжения будет кардинально реформирована».



В субботних номерах печатных изданий также опубликовано сообщение УзА «Определен новый этап реформ в сельскохозяйственной сфере». В нем говорится, что президент провел совещание, посвященное приоритетным задачам развития сельского хозяйства в 2020-2030 годы.



Кроме того, в этот день опубликованы указы «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы профессионального образования», «О мерах по внедрению современных информационных технологий в систему расчетов в сфере торговли и оказания услуг, а также усилению общественного контроля в данной сфере» и постановление «Об усилении мер по предотвращению незаконного оборота лекарственных средств».



Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» в течение минувшей недели опубликовали законы «О защите женщин от притеснения и насилия», «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин», и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства о выборах».



В этих изданиях под общим заголовком «Быть политической силой сможет только та партия, что отвечает требованиям времени» публикуются статьи за подписью лидеров всех пяти политических партий, действующих в Узбекистане под заголовками: «Лидерства не уступим», «Нетерпеливость вредна в политических процессах», «Поборемся за максимальное количество депутатских мест», «Каждый голос для нас важен», «Избирателя невозможно обмануть пустыми обещаниями».



Эти же издания 6 сентября опубликовали большое интервью с академиком Акилом Салимовым под заголовком «Узбекский феномен». Собеседник газет рассказывает о деятельности нынешнего главы государства в Ташкентском институте инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.



Ряд изданий 3 сентября перепечатали материалы центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» под заголовком «Узбекистан: годы независимости». Социологи провели опрос, в рамках которого спрашивали о достижениях независимости. «Для абсолютного большинства граждан – 92,7 процента, День независимости – это гордость за Родину, символ единства народов страны, праздник, наполненный истинным патриотизмом», - пишут СМИ со ссылкой на данные «Ижтимоий фикр».



В печати 6 сентября публикуется материал, подготовленный ИА «Дунё», под заголовком «Узбекистан — страна, которой гордятся ее граждане, считают международные эксперты».



Газета «Адолат» 6 сентября опубликовала статью под заголовком «Термин – «Снос» теряет актуальность. Ее автор начинает свой рассказ с советских времен, когда многие люди произвольно захватывали свободные участки земли, возводили незаконные постройки, гаражи, амбары, высаживали огород, разбивали сады. По его словам, это беспорядочная деятельность привела к появлению неприглядных жилых кварталов и населенных пунктов с кривыми размытыми дорогами. «Мы так бы и жили дальше, но благодаря независимости начали благоустройство», - пишет автор. По его словам, для создания нового современного облика приходится сносить всё устаревшее. «Тем, у кого постройки были законные, выдают жилье, возмещают расходы. А вот самовольные застройщики недовольны, жалуются во все инстанции. Но таким образом положительно вопросы не решаются», - пишет журналист.



Другое партийное издание - XXI Asr 5 сентября опубликовало статью, озаглавленную «Кто-то пьет соленую воду, а кто-то использует питьевую воду для полива огорода и мойки автомашины». В материале поднимаются проблемы питьевого водоснабжения в Кашкадарьинской области. Автор приводит данные, согласно которым 54,2% населения этой области не получает централизовано питьевую воду. Во многих регионах людям ее приходится покупать. «В условиях, когда люди остро нуждаются в чистой воде, есть немало мест, где питьевой водой моют автомашины, поливают огороды, улицы…», - пишет автор.

Ведущие республиканские газеты вышли в воскресенье, 1 сентября. На первых страницах они поместили «Выступление Президента Шавката Мирзиёева на торжественном собрании, посвященном 28-й годовщине государственной независимости Республики Узбекистан», а также большой отчет о торжествах, состоявшихся во дворце международных форумов «Узбекистон».Кроме того, под заголовком «Вручены высокие государственные награды» рассказывается о церемонии вручения наград президентом страны. Здесь же, под общим заголовком «Искренние поздравления» публикуется список глав государств, направивших поздравление президенту Узбекистана и народу в связи с Днем независимости.Под заголовком «Не померкнет память о борцах за свободу и жертвах репрессий» рассказывается о том, что президент ранним утром 31 августа посетил аллею «Шахидлар хотираси» и принял участие в церемонии поминовения жертв репрессий.Также 1 сентября в печати опубликовано сообщение «Президенты Узбекистана и Беларуси провели телефонный разговор». В нем говорится, что глава государства поздравил Александра Лукашенко с днем рождения и пожелал доброго здоровья, благополучия и больших успехов. В свою очередь, президент Республики Беларусь, выразив искреннюю признательность за теплые слова, поздравил лидера нашей страны и многонациональный народ Узбекистана с Днем независимости.В узбекских СМИ 3 сентября опубликовано сообщение «Возложены цветы к подножию памятника Исламу Каримову». В нем говорится, что «Шавкат Мирзиёев 2 сентября посетил Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова и возложил венок к подножию памятника Первому Президенту, отдал дань уважения его светлой памяти».В газетах 5 сентября опубликован отчет УзА о совещании, которое провел президент под заголовком «Определены дальнейшие задачи по развитию физической культуры и спорта».В республиканских печатных изданиях 6 сентября опубликованы два сообщения УзА о совещаниях, которые провел президент страны под заголовками «Рассмотрено состояние подготовки к осенне-зимнему сезону» и «Система водоснабжения будет кардинально реформирована».В субботних номерах печатных изданий также опубликовано сообщение УзА «Определен новый этап реформ в сельскохозяйственной сфере». В нем говорится, что президент провел совещание, посвященное приоритетным задачам развития сельского хозяйства в 2020-2030 годы.Кроме того, в этот день опубликованы указы «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы профессионального образования», «О мерах по внедрению современных информационных технологий в систему расчетов в сфере торговли и оказания услуг, а также усилению общественного контроля в данной сфере» и постановление «Об усилении мер по предотвращению незаконного оборота лекарственных средств».Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» в течение минувшей недели опубликовали законы «О защите женщин от притеснения и насилия», «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин», и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства о выборах».В этих изданиях под общим заголовком «Быть политической силой сможет только та партия, что отвечает требованиям времени» публикуются статьи за подписью лидеров всех пяти политических партий, действующих в Узбекистане под заголовками: «Лидерства не уступим», «Нетерпеливость вредна в политических процессах», «Поборемся за максимальное количество депутатских мест», «Каждый голос для нас важен», «Избирателя невозможно обмануть пустыми обещаниями».Эти же издания 6 сентября опубликовали большое интервью с академиком Акилом Салимовым под заголовком «Узбекский феномен». Собеседник газет рассказывает о деятельности нынешнего главы государства в Ташкентском институте инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.Ряд изданий 3 сентября перепечатали материалы центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» под заголовком «Узбекистан: годы независимости». Социологи провели опрос, в рамках которого спрашивали о достижениях независимости. «Для абсолютного большинства граждан – 92,7 процента, День независимости – это гордость за Родину, символ единства народов страны, праздник, наполненный истинным патриотизмом», - пишут СМИ со ссылкой на данные «Ижтимоий фикр».В печати 6 сентября публикуется материал, подготовленный ИА «Дунё», под заголовком «Узбекистан — страна, которой гордятся ее граждане, считают международные эксперты».Газета «Адолат» 6 сентября опубликовала статью под заголовком «Термин – «Снос» теряет актуальность. Ее автор начинает свой рассказ с советских времен, когда многие люди произвольно захватывали свободные участки земли, возводили незаконные постройки, гаражи, амбары, высаживали огород, разбивали сады. По его словам, это беспорядочная деятельность привела к появлению неприглядных жилых кварталов и населенных пунктов с кривыми размытыми дорогами. «Мы так бы и жили дальше, но благодаря независимости начали благоустройство», - пишет автор. По его словам, для создания нового современного облика приходится сносить всё устаревшее. «Тем, у кого постройки были законные, выдают жилье, возмещают расходы. А вот самовольные застройщики недовольны, жалуются во все инстанции. Но таким образом положительно вопросы не решаются», - пишет журналист.