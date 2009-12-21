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Без шансов на защиту

8 сентября редакция опубликовала мнение председателя Палаты адвокатов о проекте Налогового кодекса, отдельные положения которого противоречат Конституции и действующему законодательству. Конституционный суд не реагирует ни на проекты, ни на принятые законы (во всяком случае на сайте Конституционного суда мы не нашли информации об установлении противоречий норм законодательства требованиям Конституции). Министерство юстиции, в компетенцию которого входит содействие деятельности адвокатских формирований, пока тоже молчит, видимо, ожидая реакции на проблему главы государства, чтобы только потом высказать свое отношение к проблеме. Естественно, в духе рекомендаций первого лица…

Никто не станет отрицать, что адвокатура – непременная составляющая правового государства. Чем больше адвокатов - тем доступнее юридическая помощь, оказываемая населению. К примеру, российское законодательство позволяет получить статус адвоката не только гражданам этой страны, но и иностранцам, а также лицам без гражданства.

В Узбекистане в целях обеспечения организационной самостоятельности адвокатуры, укомплектования ее высококвалифицированными кадрами, усиления гарантий независимости адвокатов, повышения авторитета и престижа адвокатской профессии 1 мая 2008 года президент принял Указ за № УП-3993, предусматривающий создание Палаты адвокатов на базе Ассоциации адвокатов. Разница между структурами – в первой членство было добровольным, во второй – стало обязательным.

9 марта 2009 года Кабинет Министров Узбекистана принял постановление №60, на основании которого, была осуществлена перерегистрация всех действующих адвокатских формирований, пересдача адвокатами квалификационных экзаменов, выдача им новых лицензий и удостоверений. Лица, включенные в состав Высшей квалификационной комиссий при Палате адвокатов, получали лицензии без сдачи квалификационных экзаменов, что было отражено в постановлении.

Реорганизация позволила провести тотальную «инвентаризацию» адвокатов. По мнению некоторых адвокатов, экзамены проводились не только с целью определения уровня профпригодности, но и уровня благонадёжности. Адвокаты, попавшие в поле зрения правоохранительных органов, активно и бесстрашно защищавшие права своих подзащитных, оказались в категории неблагонадёжных. В результате количество адвокатов сократилось практически в два раза, а на независимости адвокатов был поставлен большой крест. Так бывает, если общественные профессиональные объединения создают не «снизу», а «сверху», да еще с целью обеспечения контроля за ними.
   
С того времени прошло десять лет. Адвокаты, не входящие в Палату, научились «ходить строем».  За примерное поведение всем адвокатам позволили проносить в здания судов компьютерные и мобильные устройства. Но только в здания судов. Прокуратуры и МВД это не коснулось.

Отрадно, что председатель Палаты сделал попытку защитить права адвокатов. Возможно, когда-нибудь он воспользуется предоставленным ему правом (п.7 указа президента от 12.05.2018 года № УП-5441) участвовать в заседаниях Законодательной палаты Олий Мажлиса, на которых обсуждают проекты законов, имеющих отношение к адвокатской деятельности. Плохо, что подобную попытку сразу не предприняли ни Конституционный суд, ни Министерство юстиции.

Адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом и доверителем. Если адвокат входит в какое-либо адвокатское образование (бюро, фирма, коллегия), то исполнение договора возлагается на конкретного адвоката, а не на адвокатское образование. Учитывая, что все адвокаты пользуются равными правами, вне зависимости от формы адвокатского образования, установление различий в налогообложении приведет к путанице и дискриминации. Налогообложение адвокатов должно осуществляется единообразно. Вид применяемого налогообложения не должен и не может менять вид самой деятельности.

Напомним, статья 12 Закона «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов» гласит: «Государство осуществляет сотрудничество с адвокатурой для обеспечения права каждого гражданина на равный и свободный доступ к юридической помощи».

Проект Налогового кодекса, разработанный Министерством финансов, мягко говоря, не лучшим образом отразится на деятельности адвокатуры. Напрашивается вывод, может Министерство финансов, переквалифицировавшее некоммерческую структуру в коммерческую, даёт понять, что Узбекистан по определению не заинтересован в развитии института адвокатуры?..

Без шансов на защиту


Редакция



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Просмотров: 2539     11 сентября 2019


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