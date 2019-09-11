Минюст высказался



Вечером 10 сентября Министерство юстиции отреагировало на попытку Министерства финансов приравнять адвокатские образования к субъектам предпринимательства. Со ссылкой на действующие законы, оно объяснило ошибочность и противозаконность такого подхода.



Напомним, что двумя днями ранее наше издание



Следом мы выставили еще один материал, в котором, в частности, задались вопросом, почему по этому поводу молчит Конституционный суд и Министерство юстиции.



Напомним, что двумя днями ранее наше издание опубликовало письмо председателя Палаты адвокатов, выразившего несогласие с рядом положений проекта Налогового кодекса, в котором адвокатов уравняли с бизнесменами.