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Ниязматов с лопатой

Член Экологической партии Узбекистана Абу Али Ниязматов, уже объявивший в социальных сетях о намерении баллотироваться в парламент от одноименной партии, выступил с инициативой высадить на горных склонах орех и фисташку.

По мнению претендента на депутатское кресло, это позволит улучшить состояние земель и повысить экспортный потенциал Узбекистана. Деньги на закупку саженцев автор идеи предлагает выкроить из государственного бюджета. Вопрос – кто сажать будет. Ниязматов говорит, что готов сам. С лопатой в руках.

Ниязматов с лопатой


Соб. инф.



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Просмотров: 2769     11 сентября 2019


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