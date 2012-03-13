Ниязматов с лопатой

Член Экологической партии Узбекистана Абу Али Ниязматов, уже объявивший в социальных сетях о намерении баллотироваться в парламент от одноименной партии, выступил с инициативой высадить на горных склонах орех и фисташку.

По мнению претендента на депутатское кресло, это позволит улучшить состояние земель и повысить экспортный потенциал Узбекистана. Деньги на закупку саженцев автор идеи предлагает выкроить из государственного бюджета. Вопрос – кто сажать будет. Ниязматов говорит, что готов сам. С лопатой в руках.







